¿Qué estudiar en la universidad? Feria busca guiar a jóvenes ante el desempleo y nuevas tendencias

El evento se desarrollará durante dos días en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber y contará con una agenda que incluye pruebas de orientación vocacional, talleres y espacios de interacción con universidades e institutos técnicos.

Ciudad de Panamá/En medio de un contexto marcado por el desempleo juvenil y la constante evolución del mercado laboral, especialistas destacan la importancia de que los jóvenes tomen decisiones informadas al momento de elegir una carrera.

En este escenario, surge la Feria Tu Carrera 2026, una iniciativa que busca brindar herramientas prácticas para orientar a estudiantes y sus familias.

El presidente de la Fundación Tu Carrera, Juan Carlos Cajar, explicó que uno de los principales retos es lograr que los jóvenes comprendan sus propias habilidades antes de tomar una decisión.

“Nuestra misión es empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas”, afirmó.

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De acuerdo con Cajar, el proceso de elección profesional debe iniciar con el autoconocimiento, seguido del análisis de las demandas del mercado laboral y la oferta académica disponible. Esta combinación, aseguró, permite construir un plan de vida más acertado en un entorno donde las profesiones evolucionan rápidamente, impulsadas por áreas como la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Por su parte, David Aguilar, gerente de Asuntos Académicos de la Ciudad del Saber, subrayó la importancia de acercar a los estudiantes a las distintas oportunidades educativas para facilitar una mejor decisión.

"De ello depende tu futuro y de ello depende definitivamente la capacidad de Panamá de poder convertirse en ese país que todos soñamos", destacó.

El evento se desarrollará durante dos días en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber y contará con una agenda que incluye pruebas de orientación vocacional, talleres y espacios de interacción con universidades e institutos técnicos.

Según los organizadores, los asistentes podrán acceder a un test de autoconocimiento en alianza con COSPAE, además de participar en más de 15 horas de talleres enfocados en temas como propósito de vida, mitos sobre la elección de carrera y el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones.

Asimismo, la feria reunirá a más de 25 universidades e instituciones educativas, incluyendo opciones de formación técnica y aprendizaje de idiomas, con el objetivo de ofrecer una visión amplia de las alternativas disponibles.

Cajar también advirtió que el país enfrenta un 19.9% de desempleo juvenil, lo que refuerza la necesidad de tomar decisiones académicas acertadas. En ese sentido, destacó que no solo se trata de elegir una carrera, sino de desarrollar habilidades, mantenerse actualizado y considerar el emprendimiento como una opción complementaria.

La actividad también incluye espacios dirigidos a los padres de familia, con talleres diseñados para orientar su rol como acompañantes en este proceso, evitando imponer decisiones que no respondan a los intereses de los jóvenes.

La Feria Tu Carrera 2026 será de entrada gratuita y está abierta a estudiantes, profesionales y familias interesadas en recibir orientación para tomar decisiones más acertadas sobre el futuro académico y laboral.

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