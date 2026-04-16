Puente de las Américas: MOP advierte que reparación total dependerá de apertura del cuarto puente

De acuerdo con Lewis, la reparación de la losa de rodadura solo se podría realizar de manera completa hasta 2028.

Ciudad de Panamá/La explosión de tres camiones cisterna bajo el puente de las Américas no provocó daños críticos a la estructura, según los estudios realizados por ingenieros de los Estados Unidos y el equipo interinstitucional panameño.

Así lo reiteró Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la mañana de este jueves 16 de abril.

Sin embargo, aclaró que la medida de restricción de transporte de carga que se mantiene tras la explosión el pasado 6 de abril, data desde el año 2009, cuando se realizaron estudios y se determinó que, debido al tiempo de operación del puente, la capacidad de la losa se había degradado y era necesario restringir el paso de vehículos de carga de más de 10 toneladas.

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Según Lewis, el puente de las Américas es preferido por más de 60 mil vehículos diariamente, una cifra mucho más alta que la que se registra en el Centenario, por el cual, según los medidores de tráfico, transitan solo unos 20 mil vehículos.

El ingeniero explicó que, tras el incidente, las medidas que se aplicarán a corto plazo serán el cambio de la pintura que se quemó con la explosión y la instalación de formímetros para monitorear de manera constante el movimiento, deformaciones y vibraciones en 28 elementos del puente.

Sobre el proceso de mantenimiento, Lewis detalló que, independientemente de la explosión, el puente de las Américas estaba siendo evaluado para tomar medidas de corrección en el largo plazo.

En esa línea indicó que también se realizará el cambio de unos 20 mil remaches pendientes y la losa de rodadura, siendo esta una de las intervenciones más difíciles de realizar, razón por la que hasta la fecha solo se han realizado paliativos, pero no una reparación profunda.

De acuerdo con Lewis, la reparación de la losa de rodadura solo se podría realizar de manera completa hasta 2028, cuando se habilite el cuarto puente sobre el Canal, ya que se trata de un trabajo que no se podría realizar sin cerrar por completo el paso vehicular por el puente de las Américas.

“Lamentablemente, hasta que no esté el cuarto puente abierto, no se puede hacer un reemplazo completo de la losa sin impactar el tráfico”, señaló.

Subrayó que la medida de restricción de tránsito se mantendrá y será monitoreada por la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre en conjunto con la Policía Nacional, las entidades encargadas de hacer valer la medida de prevención que se recomendó desde hace más de 15 años.

“El mantenimiento tiene que ser recurrente”, enfatizó al explicar que la última intervención de este año consta de más de un millón, cifra que podría aumentar para los próximos años.

Puentes vehiculares

Por otro lado, Lewis se refirió a la intervención que se realizará en 12 puentes vehiculares.

Aseguró que el contrato adjudicado al consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, se encuentra a la espera de refrendo por la Contraloría General de la República.

El proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento, que cuenta con una inversión de $11.5 millones, contempla la intervención en 12 puentes ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores que transitan a diario por la capital, tomando en cuenta que estas estructuras no habían recibido intervenciones estructurales profundas en aproximadamente 25 años, pese a su alta demanda vehicular. Según detalló Lewis, en el contrato se estableció que la empresa brinde mantenimiento por los próximos 3 años y la próxima administración deberá continuar con los programas para evitar situaciones como la que aquejan hoy a miles de conductores de la ciudad capital.

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