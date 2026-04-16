Casos Ifarhu: Aprehenden a comerciante por peculado, vinculada a desvío de fondos de becas

Una comerciante de origen asiático fue aprehendida por su presunta vinculación con un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), informó la Procuraduría General de la Nación.

La detención fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, la noche del martes a las 9:18 p.m. en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La mujer fue capturada a su llegada al país, tras un itinerario que incluyó su salida desde China, escala en Estambul y posterior arribo a Panamá.

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De acuerdo con las autoridades, la investigación está relacionada con la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas clave social correspondientes a programas de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del IFARHU, específicamente en la Agencia Regional de Panamá Este.

Las pesquisas indican que los cheques eran endosados a nombre de ciudadanos asiáticos propietarios de comercios, con el objetivo de hacer efectivo su cobro y depósito, lo que habría generado una afectación económica al Estado por un monto de B/.145,266.80.

Por este caso, hay tres personas imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.

La Procuraduría reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.