Nuevos precios del combustible: gasolina de 95 baja levemente y diésel sube desde este viernes

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 1 de mayo.

Panamá/La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 17 de abril.

La gasolina de 95 octanos bajará 0.03 centavos su precio, quedando en 1.23.

La gasolina de 91 octanos mantiene su precio en 1.17 por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre subirá su precio un centavo, quedando en 1.37 centavos el litro. En este sentido, la Secretaría de Energía señaló que el incremento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado una presión al alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 1 de mayo.

La Secretaría de Energía indicó que mantiene un monitoreo constante de los mercados para garantizar que los precios en Panamá reflejen únicamente los costos internacionales, garantizando la transparencia en el proceso de cálculo.