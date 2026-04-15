Entre fallas en la plataforma y filas: así arrancó el subsidio de combustible para el transporte en Azuero y Chiriquí

Conductores de taxis, buses y transporte colegial coincidieron en que la medida representa un alivio económico, aunque consideran que el beneficio aún es limitado.

El inicio del subsidio de combustible para el sector transporte ha generado reacciones mixtas en distintas regiones del país, marcadas por dificultades en el acceso a la plataforma digital y una alta demanda en estaciones de servicio.

En la provincia de Herrera, transportistas reportaron incertidumbre y complicaciones para inscribirse en el sistema habilitado por la Autoridad de Innovación Gubernamental, requisito indispensable para acceder al beneficio. Conductores indicaron que la plataforma presenta saturación, lo que ha limitado el registro de unidades.

Uno de los transportistas explicó que, pese a los esfuerzos, solo han logrado ingresar una parte mínima de sus certificados de operación.

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Mientras tanto, en la provincia de Chiriquí, específicamente en David, el panorama fue un poco distinto. Desde tempranas horas de la mañana se observaron largas filas de transportistas en estaciones de combustible para abastecerse con el subsidio.

Conductores de taxis, buses y transporte colegial coincidieron en que la medida representa un alivio económico, aunque consideran que el beneficio aún es limitado.

El apoyo económico asignado, que ronda entre 51 y 53 dólares para taxis, resulta insuficiente frente al incremento sostenido de los costos operativos, según detallaron. Por ello, solicitan que el subsidio no solo se mantenga, sino que también sea ampliado.

Las autoridades, por su parte, han reiterado que el programa se mantiene en fase inicial y que se brinda asistencia a los conductores para completar el proceso de inscripción.

Información de Eduardo Javier Vega y Demetrio Ábrego

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