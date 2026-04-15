Inicia la venta de combustible con subsidio para transportistas

De acuerdo con datos actualizados de la AIG, más de 21 mil transportistas ya se han inscrito en la plataforma Panamá Conecta, de un universo estimado de 45 mil a nivel nacional .

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este miércoles 15 de abril inició oficialmente el despacho de combustible con subsidio para el sector transporte en Panamá, con las primeras transacciones registradas en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, considerada el principal centro de movilización terrestre del país.

En el lugar, personal de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) supervisó el proceso y brindó asistencia a despachadores y transportistas sobre el uso de la plataforma digital habilitada para acceder al beneficio, que cubre gasolina de 91 y 95 octanos, así como diésel.

El primer abastecimiento subsidiado se realizó a un autobús de la ruta Las Tablas–Panamá, operado por la prestataria Expreso Santa Librada. Su conductor y propietario, Arquímedes, destacó el impacto inmediato del apoyo estatal. “Es un alivio grandísimo”, afirmó, al detallar que anteriormente gastaba entre 150 y 160 dólares por viaje, cifra que había aumentado hasta más de 240 dólares por el alza del combustible.

En esta primera carga, de 200 litros, el transportista pagó alrededor de 270 dólares con el subsidio aplicado, lo que representa un ahorro cercano a 80 o 90 dólares.

Puedes leer: Subsidio de combustible para transportistas arrancará este 15 de abril

Más de 21 mil transportistas ya están registrados

De acuerdo con datos actualizados de la AIG, más de 21 mil transportistas ya se han inscrito en la plataforma Panamá Conecta, de un universo estimado de 45 mil a nivel nacional.

“El sistema está fluyendo. Hemos tenido una curva de aprendizaje, pero ya la plataforma fue optimizada y los registros están entrando rápidamente”, explicó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega. Solo en las últimas horas, se reportaban hasta mil nuevos registros por hora.

El proceso de inscripción se realiza en línea, donde los transportistas deben ingresar datos del propietario, vehículo y conductores. La validación se cruza automáticamente con entidades como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mientras que otros requisitos, como el paz y salvo con la Dirección General de Ingresos (DGI), serán verificados posteriormente.

Te puede interesar: Transportistas logran flexibilización de requisitos para acceder a subsidio por alza del combustible

Tope semanal y compromiso de no subir tarifas

El subsidio funciona bajo un tope semanal: 53.49 balboas para taxis y 86 balboas para buses, calculado de lunes a domingo. Durante esta primera semana, el corte se realizará de miércoles a domingo, mientras las autoridades evalúan posibles ajustes.

Los transportistas, por su parte, reiteraron su compromiso de mantener las tarifas actuales. “Es un compromiso con el Gobierno y con los usuarios: no alterar el pasaje”, aseguró el dirigente Jorge Dimas Collado.

Actualmente, el pasaje en la ruta Panamá–Las Tablas se mantiene en 9.70 dólares, con tarifa reducida para jubilados.

Expansión del subsidio a otros sectores

Las autoridades adelantaron que el programa será ampliado en los próximos días. Para este viernes se prevé habilitar el registro para el transporte de carga, especialmente el vinculado a alimentos, así como para embarcaciones de pesca artesanal.

El objetivo, según explicó Fábrega, es contener el impacto del alza del combustible en el costo de vida. “Buscamos que no suba la tarifa del transporte ni el precio de los alimentos para el panameño”, subrayó.

Mientras tanto, en estaciones como la de Albrook, ya se observan filas de autobuses de rutas como La Chorrera, Chame y Provincias Centrales, marcando el inicio de una medida esperada por el sector para sostener sus operaciones en medio del incremento de los costos.

Con información de Fabio Caballero