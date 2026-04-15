Clima en Panamá: Se espera un día caluroso con episodios de lluvia en distintas zonas del país

El Imhpa advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos durante la mañana y la tarde en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Para este miércoles 15 de abril, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé condiciones variables en ambas vertientes del país, con presencia de lluvias ligeras en distintos puntos y altos niveles de radiación ultravioleta.

Durante la mañana, en el Caribe se esperan cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras en sectores de Colón y el norte de Veraguas. Hacia la tarde y noche, aumentará la nubosidad con episodios lluviosos intermitentes en la Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, la jornada matutina iniciará con cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras en áreas de Panamá Norte y Oeste. Para la tarde y noche se prevé el desarrollo de nubosidad con aguaceros aislados de intensidad ligera en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, las Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12°C y 25°C, mientras que las máximas estarán entre los 30°C y 35°C a nivel nacional.

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En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán flujos del nor-noreste durante la mañana con velocidades entre 9 y 18 km/h, cambiando en la tarde y noche a nor-noroeste con velocidades de 13 a 20 km/h. En el Pacífico, se mantendrán vientos del nor-noreste, con velocidades de 26 a 37 km/h en la mañana, disminuyendo a entre 5 y 7 km/h en horas de la tarde y noche.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, se prevé oleaje de hasta 1.21 metros con periodos de hasta 7 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán 0.91 metros con periodos de hasta 16 segundos.

El Imhpa advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a extremos durante la mañana y la tarde en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

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