Confirman presencia de tiburón limón en Coiba y revelan zona de crianza en Bocagrande

La presencia recurrente de ejemplares en etapas tempranas de vida refuerza la hipótesis de que el estuario de Bocagrande funciona como un “vivero natural” para el tiburón limón.

Ciudad de Panamá/Un reciente hallazgo científico en el Parque Nacional Coiba ha confirmado por primera vez la presencia del tiburón limón en el área insular del país, además de identificar el estuario de Bocagrande como una zona activa de crianza para esta especie.

El descubrimiento, sustentado en análisis genéticos y morfológicos, amplía la distribución conocida de esta especie en el Pacífico y refuerza la importancia ecológica de los ecosistemas costeros dentro del parque.

De acuerdo con Edgardo Díaz, director ejecutivo de la Estación Científica Coiba AIP, durante los estudios se detectaron crías de distintas especies de tiburones, entre ellas el tiburón limón, lo que constituye un nuevo reporte para el área protegida.

“En el Parque Nacional Coiba detectamos bebés de diferentes especies de tiburones, pero dentro de estas especies que ya eran comunes y habían sido reportadas, encontramos una nueva especie, no para la región, pero sí un nuevo registro para el parque. Esto implica que uno de los estuarios del parque es utilizado como zona de criadero y reproducción para el tiburón limón”, explicó.

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El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la relevancia del hallazgo al señalar que se trata de la primera evidencia científica de la presencia de esta especie en zonas insulares de Panamá.

“Es un lugar donde las hembras del tiburón limón crean y dan a luz. Es la primera vez que en el área insular de Panamá se comprueba científicamente la presencia de esta especie marina”, afirmó.

Los estudios documentaron al menos seis individuos juveniles capturados en distintos momentos durante 2025, en un entorno caracterizado por manglares y variaciones de salinidad, condiciones ideales para el desarrollo de esta especie.

La presencia recurrente de ejemplares en etapas tempranas de vida refuerza la hipótesis de que el estuario de Bocagrande funciona como un “vivero natural” para el tiburón limón, proporcionando protección y recursos para su crecimiento.

Esta especie se distribuye en regiones tropicales del Atlántico y el Pacífico, y se caracteriza por habitar aguas poco profundas, fondos arenosos y zonas de manglar, características que coinciden con el ecosistema presente en esta área del Parque Nacional Coiba.

Con información de Jorge Quirós