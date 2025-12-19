Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba celebra avances en conservación y desarrollo sostenible

Santiago de Veraguas/El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba celebró su sesión ordinaria en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, donde se registraron importantes avances en materia de conservación, investigación científica y fortalecimiento del impacto social en las comunidades vinculadas a esta área protegida, declarada Patrimonio Mundial Natural.

Durante la reunión, el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, gobiernos locales, academia y comunidades para garantizar la protección efectiva del Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina.

“Estamos avanzando en acciones concretas que fortalecen la vigilancia, la investigación científica y el impacto positivo de la conservación en las comunidades. Coiba es un orgullo nacional y un compromiso permanente del gobierno del presidente José Raúl Mulino”, afirmó Vallarino.

Como parte de estos avances, el viceministro anunció la incorporación de 300 nuevos guardaparques al pie de fuerza del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), lo que permitirá reforzar la vigilancia en las áreas protegidas del país. Actualmente, el Parque Nacional Coiba cuenta con 36 colaboradores entre guardaparques y personal técnico-administrativo que realizan labores de custodia de forma permanente.

En el ámbito científico, Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de la Estación Científica Coiba AIP, presentó los progresos en la construcción de la estación científica del parque, un proyecto apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La inauguración está prevista para 2026 y contará con habitaciones, laboratorios, cafetería, área para tanques de buceo, sistemas de cosecha de agua, paneles solares y plataformas digitales.

Además, la estación dispone de una boya oceanográfica que genera datos en tiempo real sobre variables ambientales y cambio climático, información que es compartida con la Universidad de Panamá, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y MiAmbiente. Díaz-Ferguson destacó que este proyecto impulsará la investigación nacional e internacional y fortalecerá la educación ambiental en niños y jóvenes.

Durante la sesión también se presentaron avances en la ejecución del Fondo Coiba, así como la reactivación de los comités de finanzas y comunicación, considerados claves para la transparencia y la divulgación del trabajo que se realiza en el parque.

Como parte del enfoque social, el viceministro Vallarino entregó equipos para la recolección de residuos sólidos al alcalde del distrito de Las Palmas, Ezequiel Rodríguez, incluyendo llantas para camiones recolectores y bolsas para la gestión de desechos. Estas acciones buscan fortalecer el manejo ambiental a nivel local.

Vallarino reiteró que estas iniciativas forman parte de una visión integral de conservación. “Nuestro objetivo es claro: proteger Coiba, fortalecer la gobernanza ambiental y asegurar que los distritos que forman parte del parque y su zona de amortiguamiento cuenten con herramientas reales para atender problemas como la basura, el ordenamiento territorial y el turismo sostenible”, sostuvo.

Los alcaldes de Montijo, Mariato y Río de Jesús coincidieron en resaltar el impacto positivo de los equipos y recursos recibidos, que permitirán mejorar la recolección de desechos, fortalecer el turismo y elevar la calidad de vida en sus comunidades.

La reunión contó con la participación de representantes de MiAmbiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Coiba AIP, las alcaldías de Soná, Montijo, Mariato, Las Palmas y Río de Jesús, la Fundación Mar Viva, la Universidad de Panamá y representantes del sector pesquero.