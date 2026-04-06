Puerto Barú rechaza señalamientos y niega impacto al Parque Nacional Coiba

La empresa expresó su preocupación por la difusión de información que, afirmó, n o refleja las evaluaciones técnicas ni los procesos institucionales ya concluidos, lo que podría generar desinformación en la opinión pública.

La empresa responsable del proyecto Puerto Barú en David rechazó versiones que circulan sobre un supuesto impacto ambiental al Parque Nacional Coiba, asegurando que dichas afirmaciones carecen de sustento científico y no cuentan con respaldo de las autoridades competentes.

En un comunicado, la compañía indicó que los estudios oceanográficos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, aprobado por el Ministerio de Ambiente de Panamá, concluyen que las corrientes marinas en el área del proyecto no se dirigen hacia Coiba, lo que descarta una posible afectación por sedimentos.

Asimismo, citó una nota oficial emitida por el Ministerio de Ambiente el 23 de mayo de 2024, enviada a la Unesco, en la que se señala que el proyecto “no refleja impactos directos ni indirectos” sobre el parque ni su zona especial de protección marina. El documento también concluye que no representa riesgo para esta área protegida.

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La empresa expresó su preocupación por la difusión de información que, afirmó, no refleja las evaluaciones técnicas ni los procesos institucionales ya concluidos, lo que podría generar desinformación en la opinión pública.

En ese sentido, reiteró su confianza en el Ministerio de Ambiente y en los equipos técnicos que participaron en la evaluación del EIA, asegurando que el proceso se desarrolló conforme a la normativa vigente y bajo revisión multisectorial.

Puerto Barú afirmó que mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible, la transparencia y la protección del ambiente en la ejecución del proyecto.