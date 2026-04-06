MiAmbiente analiza supuesto impacto de proyecto Puerto Barú en Coiba tras advertencia de la Unesco

Según MiAmbiente, ya se adelantan acciones preparatorias para recibir esta misión técnica a mediados de 2026, con el propósito de fortalecer la protección del sitio y garantizar una gestión alineada con estándares internacionales.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que inició un proceso de análisis técnico y científico tras la recepción formal de la Decisión 47 COM 7B.39 del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, la cual advierte sobre el posible impacto ambiental del proyecto Puerto Barú en el Parque Nacional y Sitio de Patrimonio Mundial Coiba.

De acuerdo con la entidad, esta evaluación busca determinar las implicaciones de dicha decisión para el país y definir las acciones que deberá adoptar el Estado panameño para salvaguardar su patrimonio natural.

MiAmbiente señaló que emitirá un pronunciamiento oficial una vez concluyan las evaluaciones correspondientes, basadas en criterios técnicos y en las recomendaciones emitidas por el Comité de Patrimonio Mundial.

🔗Puedes leer: MiAmbiente suspende tala ilegal en el Área Protegida Lago Gatún y retiene maquinaria

Como parte de este proceso, el ministerio solicitó al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco el envío de una misión de asesoramiento técnico. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar al personal en la aplicación de herramientas especializadas para la evaluación de impactos en sitios declarados Patrimonio Mundial.

El Parque Nacional Coiba, junto con su Zona Especial de Protección Marina, cuenta con reconocimiento internacional por su valor ecológico, lo que lo posiciona como un área clave para el desarrollo del ecoturismo sostenible en el país, especialmente en beneficio de las comunidades del sur de Veraguas.

Según MiAmbiente, ya se adelantan acciones preparatorias para recibir esta misión técnica a mediados de 2026, con el propósito de fortalecer la protección del sitio y garantizar una gestión alineada con estándares internacionales.

La institución reiteró que dará seguimiento a las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial, enfocadas en reforzar el monitoreo, control y vigilancia en Coiba, así como en asegurar la conservación de su integridad ecológica y prevenir cualquier afectación a su Valor Universal Excepcional.