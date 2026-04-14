Selección de Panamá presenta su nueva camiseta oficial para el Mundial 2026

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya tiene su nueva piel para afrontar el gran desafío del Mundial 2026. En un evento cargado de expectativa y emoción, la marca deportiva Reebok presentó oficialmente la nueva camiseta, en una noche especial celebrada en el Casco Viejo, específicamente en la Plaza V Centenario.

Ante la presencia de la familia del fútbol nacional, aficionados, jugadores y medios de comunicación, se develaron los diseños que acompañarán a la Selección de Panamá en su próxima aventura mundialista. La presentación no decepcionó, combinando historia, identidad y modernidad en cada detalle.

Durante el evento, Reebok reveló tres modelos oficiales, rojo, azul y blanco como los colores de nuestar bandera, cada uno con elementos distintivos que conectan con la esencia del fútbol panameño. Los diseños reflejan un equilibrio entre lo clásico y contemporáneo, evocando la nostalgia de grandes momentos y la esperanza de lo que está por venir en el escenario internacional.

"La roja y la azul tienen un estilo vintage en homenaje a quienes allanaron el camino hacia la realización del sueño mundialista", manifestó el diseñador Elvis Ortega. "La camiseta blanca resalta al águila harpía, ave nacional de Panamá".

La expectativa de los fanáticos se hizo sentir en cada instante, confirmando el enorme interés de los seguidores por vestir los colores de la Selección de Panamá. Para muchos, esta camiseta representa más que un uniforme: es un símbolo de orgullo y pertenencia.

Además, se anunció que las nuevas equipaciones estarán disponibles a partir del 20 de abril para quienes realizaron su compra en preventa, generando aún más entusiasmo entre los aficionados que desean ser los primeros en lucir la nueva indumentaria.

Con esta presentación, la Selección de Panamá no solo renueva su imagen, sino que también fortalece el vínculo con su gente, de cara a un Mundial 2026 que ya se comienza a vivir con intensidad.

Precios y cómo adquirirla

La nueva camiseta está a la venta en las tiendas Reebok y también en el sitio web de la marca en Panamá.

Los precios son los siguientes:

Tallas para adultos (damas ): $79.95

): $79.95 Tallas para adultos (caballeros) : $79.95

: $79.95 Tallas para niños: $59.95

En este momento se realiza un periodo de preventa limitada hasta el miércoles 15 de abril. Los interesados puede ingresar al página web de Reebok Panamá y hacer su pedido y le será entregado el lunes 20.