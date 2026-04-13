Transportistas logran flexibilización de requisitos para acceder a subsidio por alza del combustible

El subsidio está orientado a evitar aumentos en el pasaje y beneficiar directamente a los usuarios, debido a que el incremento en los precios del combustible ha generado un fuerte impacto en la operación del transporte público.

El Gobierno Nacional habilitó la plataforma para que transportistas se inscriban y accedan al subsidio al combustible por el alza del combustible, luego de ajustar los requisitos tras reportes de dificultades en el proceso de registro.

En las primeras horas, conductores reportaron dificultades para completar el proceso debido a los requisitos exigidos.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Jorge Dimas Collado, explicó que, tras las quejas del sector, se logró una flexibilización de las condiciones de inscripción luego de reuniones con autoridades.

"Los transportistas no podían ingresar a la plataforma porque los requisitos eran bastante fuertes. Ayer, hasta altas horas de la noche, estos requisitos fueron flexibilizados”, indicó.

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Más de 70 mil transportistas podrían aplicar

Según cifras del gremio, el sector agrupa a unos 75 mil transportistas, aunque cerca de 45 mil estarían en condiciones inmediatas de registrarse.

Además, se habilitó una medida adicional para facilitar el proceso: la apertura de una caja especial en la ATT para que conductores puedan ponerse al día con el pago de placas y así cumplir con los requisitos.

El subsidio está orientado a evitar aumentos en el pasaje y beneficiar directamente a los usuarios, debido al incremento en los precios del combustible ha generado un fuerte impacto en la operación del transporte público.

De acuerdo con Dimas, los costos varían según la ruta, pero en algunos casos los aumentos han sido significativos.

En rutas internas de San Miguelito el gasto ha subido de 42 a 90 dólares, y en Panamá Oeste hasta 143 dólares adicionales”, detalló.

En rutas hacia el interior, llenar el tanque de un bus tipo “nevera” pasó de 315 a 458 balboas, lo que reduce drásticamente la rentabilidad.

“La ganancia del transportista queda prácticamente invertida en el combustible”, afirmó.

Advirtió que, de no concretarse el subsidio, la operación podría paralizarse.

Modernización del transporte vuelve al debate

La crisis ha reabierto la discusión sobre la modernización del sistema de transporte público en Panamá.

La asesora legal de Canatra, Dorina Pérez, explicó que en las mesas de diálogo con el Gobierno se analizan reformas a la Ley 14 de transporte, incluyendo:

Firma de contratos de concesión

Implementación de recaudo electrónico

Incentivos fiscales para el sector

Regulación de plataformas digitales de transporte

Sobre este último punto, indicó que ya existe un documento listo para regular el servicio por intermediación digital, en cumplimiento de un mandato legal.

“Esto permitirá nivelar la cancha y obligará al sector tradicional a competir”, señaló.

Llamado a evitar abusos en tarifas

Ante denuncias de aumentos ilegales en el pasaje, Dimas aseguró que el gremio trabaja en capacitaciones y controles internos para evitar abusos.

Reiteró que los usuarios pueden presentar denuncias a través de la línea 311 en caso de irregularidades.

“El cambio es obligatorio. Tenemos que modernizar el sistema y garantizar un mejor servicio al usuario”, sostuvo.

Las autoridades y transportistas esperan que la plataforma esté plenamente operativa en los próximos días, con miras a que el subsidio comience a aplicarse a nivel nacional esta misma semana.