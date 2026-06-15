Ifarhu: Aprehenden a hombre investigado por presunto peculado y blanqueo de capitales

De acuerdo con la investigación, el caso estaría relacionado con una lesión económica de $145,265.80 registrada en la Agencia Regional del Ifarhu de Panamá Este.

Una investigación por el presunto desvío de 145,265.80 dólares del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá Este llevó este miércoles a la aprehensión de un hombre en Bocas del Toro, señalado por supuestos delitos de peculado y blanqueo de capitales, informó la Procuraduría General de la Nación.

Las autoridades realizaron un allanamiento en horas de la mañana de este miércoles en la residencia del investigado, ubicada en Pacora, luego de que un juez de garantías autorizara la diligencia con el objetivo de ubicar posibles indicios vinculados al proceso.

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Según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción, el hombre, quien sería un particular, presuntamente se encargaba de negociar cheques correspondientes a programas de becas y de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del Ifarhu, los cuales eran cambiados en comercios de la localidad.

La investigación inició en junio de 2022 tras una denuncia presentada por el Ifarhu y posteriormente fue respaldada por un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, donde se detalló la afectación económica.

Dentro del proceso se analiza la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este. Las autoridades investigan cómo estos documentos habrían sido utilizados y posteriormente endosados a comerciantes para hacer efectivo su cobro.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará con las investigaciones relacionadas con delitos contra la Administración Pública y la protección de los recursos del Estado.