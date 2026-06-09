Ifarhu lanza programa global de becas y cursos internacionales 2026-2027

La institución panameña presenta una robusta oferta académica que incluye becas completas y cofinanciadas en la República de la India, el Reino Unido y Japón.

Ciudad de Panamá/Con el firme objetivo de expandir los horizontes profesionales de la juventud panameña, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) ha anunciado formalmente el lanzamiento de su portafolio de Becas y Cursos Internacionales para el periodo 2026-2027.

Bajo la consigna institucional "Lleva tu futuro más allá de las fronteras", las autoridades de educación han puesto a disposición una serie de convocatorias clave orientadas a la transformación digital y el liderazgo global. La oferta educativa de este año destaca por su diversificación geográfica y la alta especialización de sus programas académicos.

India: El epicentro de la Revolución Tecnológica

Una de las propuestas más ambiciosas proviene de la alianza estratégica con la República de la India a través del reconocido Programa ITEC 2026. Este esquema de formación técnica y económica está especialmente diseñado para profesionales panameños que busquen liderar la agenda tecnológica regional.

Los cursos disponibles abarcan disciplinas críticas de la Cuarta Revolución Industrial, tales como Inteligencia Artificial (IA), Ciberseguridad, Robótica y Análisis de Datos (Data Analytics). Adicionalmente, el programa contempla un fuerte componente en Liderazgo y Gestión Pública, preparando a los egresados no solo para el dinámico sector corporativo privado, sino también para modernizar los procesos e infraestructuras del Estado.

Reino Unido: Negocios de Alto Impacto

Para aquellos perfiles enfocados en el desarrollo estratégico y la dirección corporativa, el Reino Unido se presenta como un destino de primer orden. A través del programa institucional "Progreso en el MBA con Propósito", se ofrece una importante oportunidad de financiamiento en la prestigiosa Universidad de Loughborough.

Los aspirantes seleccionados podrán acceder a una beca del 50% de la matrícula para cursar sus estudios de Maestría en Administración de Empresas (MBA). La Universidad de Loughborough, reconocida internacionalmente por sus altos estándares de empleabilidad y calidad investigativa, busca atraer con este incentivo a líderes con visión ética, resiliencia y compromiso con la sostenibilidad socioeconómica.

Japón: Excelencia Científica Monbukagakusho

Por su parte, el Gobierno de Japón reafirma su histórico lazo de cooperación con Panamá mediante la apertura de las prestigiosas Becas Monbukagakusho para el ciclo académico 2027. Esta convocatoria es, tradicionalmente, una de las más rigurosas y codiciadas del portafolio internacional del IFARHU.

El programa del país asiático cubre una oferta académica integral que abarca los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado, además de programas especializados en Educación Técnica. Los beneficiarios contarán con planes de inmersión lingüística y cultural, así como acceso directo a laboratorios y centros de investigación de vanguardia mundial.

Requisitos

Las autoridades del Ifarhu han instado a los profesionales y estudiantes interesados a mantenerse atentos a las plataformas y canales oficiales para conocer el desglose cronológico de los calendarios de postulación y entrega de documentos.

Se anticipa que el dominio fluido del idioma inglés y un historial de excelencia académica serán factores determinantes en los procesos de selección de los futuros becarios que representarán a Panamá en el extranjero.