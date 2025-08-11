Ifarhu publica oportunidad becas internacionales en ciberseguridad y emprendimiento regenerativo

Estas oportunidades buscan promover la especialización y el acceso a educación de calidad, fortaleciendo las capacidades profesionales de los panameños.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio a conocer dos nuevas oportunidades de becas internacionales dirigidas a panameños, en áreas de alta demanda y proyección global: Ciberseguridad y Emprendimiento Regenerativo.

Diploma Internacional en Ciberseguridad

Organizado en conjunto con instituciones educativas de Chile, se desarrollará en modalidad en línea del 23 de septiembre al 11 de diciembre de 2025.

El programa, con una duración de tres meses y dictado en español, busca fortalecer las competencias técnicas en protección de datos y seguridad digital. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de agosto de 2025 y deberán enviarse en formato PDF al correo becaspasantias@mire.gob.pa, indicando el nombre del solicitante.

Certificado en Emprendimiento Regenerativo

Con sede académica en Costa Rica y ofrecido a través de un programa de becas de la Organización de Estados Americanos (OEA), tendrá una duración de 10 meses e iniciará el 5 de noviembre de 2025. Está abierto a ciudadanos de los Estados miembros de la OEA, excepto Costa Rica, y se impartirá completamente en línea.

Las inscripciones cerrarán el 31 de agosto de 2025 y las consultas podrán realizarse al correo Scholarships@oas.org, con el asunto “Programa de Becas OEA-UCI”.