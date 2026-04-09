Alcaldía de Panamá lanza 'Nexus Lab': mil becas digitales para conectar a jóvenes con empleo

Ciudad Panamá/El alcalde Mayer Mizrachi presentó esta semana Nexus Lab, un programa que, más allá del discurso institucional habitual, intenta aterrizar una promesa concreta: dar herramientas digitales a jóvenes del distrito para que no se queden fuera del mercado laboral.

La iniciativa gratuita, arranca con la entrega de más de mil becas en Platzi, una conocida plataforma de formación digital en América Latina. La apuesta es clara: capacitar en tecnología, liderazgo e innovación a una generación que busca oportunidades en un entorno cada vez más dominado por lo digital.

Durante el lanzamiento, Mizrachi puso el énfasis en la empleabilidad. Según dijo, el programa no solo apunta a formar, sino a conectar a los participantes con oportunidades reales de trabajo. De hecho, adelantó que a partir de mayo se realizarán micro ferias de empleo en distintas comunidades, comenzando por Panamá Este, donde los beneficiarios podrían poner a prueba lo aprendido.

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Las becas tendrán una duración flexible, de entre dos y tres meses, dependiendo del ritmo de cada estudiante. En ese tiempo, los participantes accederán a cursos en línea, ejercicios prácticos y sesiones virtuales, en una dinámica que replica el modelo de aprendizaje autodidacta que se ha vuelto cada vez más común.

Por su parte, Felipe Arango, director de Platzi destacó que los beneficiarios podrán elegir los cursos según sus intereses, lo que abre la puerta a perfiles más diversos y no solo a los tradicionales del sector tecnológico.

Pero quizás uno de los puntos más ambiciosos del proyecto es la idea de crear comunidad. Según Arango, el objetivo es que los participantes no solo consuman contenido, sino que construyan una red de aprendizaje donde compartan experiencias y desarrollen proyectos propios, con potencial impacto local.

El proceso para aplicar también se mantiene dentro del ecosistema digital: los interesados deben registrarse en la plataforma Empleo 2.0 de la Alcaldía, actualizar su hoja de vida y validar sus datos. Si todo está en orden, recibirán acceso directo a los cursos de Platzi.

En una ciudad donde el desempleo juvenil sigue siendo un desafío, Nexus Lab se presenta como un intento de cerrar la brecha entre formación y trabajo. La pregunta, como suele ocurrir con este tipo de programas, será si logra sostenerse en el tiempo y traducirse en oportunidades reales más allá del anuncio inicial.