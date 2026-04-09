Copa Airlines proyecta más de 400 nuevos empleos, más rutas y conectividad en el 2026

Para finales de 2026, Copa Airlines proyecta contar con una flota de 121 aeronaves, mientras mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX como parte de su plan de expansión hasta 2029.

Ciudad de Panamá/La aerolínea Copa Airlines anunció sus proyecciones para el año 2026, destacando un crecimiento sostenido en su operación, expansión de rutas y generación de empleo, en un contexto donde la conectividad aérea continúa siendo clave para la competitividad de los países.

La compañía, miembro de Star Alliance, estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, conectando 88 destinos en 32 países del continente, lo que refuerza el posicionamiento de Panamá como centro estratégico de conexiones en la región.

El presidente ejecutivo de la aerolínea, Pedro Heilbron, señaló que el crecimiento proyectado se sustenta en el fortalecimiento de su red de rutas, la modernización de su flota y el desarrollo del talento humano.

Una red más robusta para la región

En los últimos meses, la aerolínea ha incorporado nuevos destinos como San Diego, Tucumán, Puerto Plata, Los Cabos, Florianópolis y Raleigh-Durham, además de reactivar rutas hacia Salvador de Bahía, Salta y Santiago de los Caballeros. También retomó operaciones hacia ciudades clave en Venezuela, ampliando las opciones de conexión en el continente.

Para finales de 2026, la empresa proyecta contar con una flota de 121 aeronaves y mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX como parte de su plan de expansión hasta 2029. Se estima además que transportó 20.9 millones de pasajeros durante ese año.

Generación de empleo y formación de talento

En materia laboral, Copa Airlines prevé generar cerca de 400 nuevos empleos directos en Panamá, además de contratar a más de 1,000 personas en áreas operativas, técnicas y administrativas. A mediano plazo, el crecimiento permitiría la creación de más de 2,100 plazas laborales.

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Este desarrollo estará respaldado por sus academias de formación, incluyendo la Academia de Pilotos ALAS, la Academia de Técnicos Aeronáuticos y la Academia de Tripulantes de Cabina, que continuarán preparando talento local para la industria aeronáutica.

Impulso al turismo con Panamá Stopover

En el ámbito turístico, el programa Panamá Stopover proyecta alcanzar los 250 mil visitantes en 2026, tras registrar 215 mil en 2025. Como novedad, se ampliará de 7 a 15 días el período de estadía permitido sin costo adicional en la tarifa aérea, lo que permitirá a los viajeros explorar más destinos dentro del país.

Destinos como David, en la provincia de Chiriquí, continúan ganando relevancia, con un incremento en la llegada de pasajeros a través del Hub de las Américas.

Innovación en la experiencia del pasajero

La aerolínea también anunció la incorporación de tecnología de conectividad a bordo mediante Starlink, lo que permitirá ofrecer internet de alta velocidad durante los vuelos a partir de julio de 2026, mejorando la experiencia del pasajero.

Aporte a la economía nacional

Según estimaciones, la operación de Copa Airlines aportará cerca de 1.4 millones de dólares a la economía nacional en 2026. Además, el impacto del transporte aéreo y el turismo continúa siendo un motor importante, generando miles de empleos y contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto del país.