Copa Airlines apuesta por talento panameño con nueva graduación de 42 pilotos

Los pilotos forman parte de una nueva promoción egresada de la Academia Latinoamericana Superior de Aviación (ALAS), institución encargada de su formación y que mantiene una alianza con la aerolínea para fortalecer el talento local.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 42 nuevos primeros oficiales se incorporarán a la flota de Copa Airlines, como parte de una estrategia para responder a la creciente demanda de profesionales en la industria aeronáutica. Los pilotos forman parte de una nueva promoción egresada de la Academia Latinoamericana Superior de Aviación (ALAS), institución encargada de su formación y que mantiene una alianza con la aerolínea para fortalecer el talento local.

Durante el acto de graduación, el capitán Pedro Herrera, director de ALAS, destacó la importancia de esta incorporación en un contexto de expansión del sector aéreo, tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con Herrera, la aerolínea mantiene su apuesta por el talento panameño, promoviendo la formación de nuevos profesionales que puedan integrarse a sus filas en los próximos años.

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En ese sentido, explicó que quienes aspiren a convertirse en pilotos deben cumplir con requisitos como tener al menos 18 años y medio, contar con un certificado médico aeronáutico, dominio del idioma inglés y haber culminado la educación secundaria.

Asimismo, anunció la apertura de una convocatoria de becas por parte de ALAS, vigente del 15 de marzo al 15 de abril, que contempla dos becas completas y dos parciales para la formación como piloto comercial.

La incorporación de estos nuevos pilotos se da en un momento en que la aviación continúa mostrando signos de crecimiento, lo que incrementa la necesidad de personal especializado en el país.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.