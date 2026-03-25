Recaudación crece en San Miguelito, mientras persisten retos financieros y deudas

El tesorero municipal, Porfirio Luna, señaló que la actividad económica en el distrito muestra un comportamiento más lento de lo previsto para 2026, lo que se refleja en el movimiento comercial, especialmente en sectores como restaurantes y pequeños negocios.

San Miguelito, Panamá/El Municipio de San Miguelito reportó avances en su recaudación durante el último año, aunque enfrenta desafíos asociados a la desaceleración económica y a compromisos financieros heredados de administraciones anteriores.

El tesorero municipal, Porfirio Luna, señaló que la actividad económica en el distrito muestra un comportamiento más lento de lo previsto para 2026, lo que se refleja en el movimiento comercial, sobre todo en sectores como restaurantes y pequeños negocios. Pese a este contexto, el Municipio logró una recaudación histórica en 2025, al pasar de 13 millones de dólares en 2024 a 17 millones, lo que atribuyen a una mayor cercanía con los contribuyentes y a la recuperación de la confianza ciudadana.

El funcionario reiteró el llamado a presentar la declaración jurada antes del 31 de marzo, trámite que puede realizarse a través de la plataforma digital habilitada por la entidad. Las autoridades advirtieron que quienes no cumplan con este requisito se exponen a una sanción de 500 dólares, de acuerdo con la normativa vigente.

No obstante, el municipio evalúa la posibilidad de solicitar una prórroga ante el consejo municipal, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes en los próximos días. En materia financiera, Luna explicó que al inicio de la actual administración, cerca del 89% de los ingresos municipales se destinaba al pago de planilla.

Actualmente, ese porcentaje se redujo a 72%, lo que ha permitido mejorar la operatividad, atender compromisos con la Caja de Seguro Social y avanzar en el pago a acreedores. En cuanto a las deudas pendientes, el municipio mantiene un saldo aproximado de 300 mil dólares en prestaciones a exfuncionarios. Para ello, se ha establecido un plan de pagos progresivo, ajustado a la disponibilidad presupuestaria.

Las autoridades municipales indicaron que uno de los principales objetivos de la gestión es sanear las finanzas y saldar las obligaciones pendientes, al tiempo que se fortalece la capacidad operativa del distrito.