Mulino responde a la ola de violencia en Panamá: 'La estrategia cambia todos los días'

Hasta febrero de 2026 se contabilizan 77 homicidios a nivel nacional, lo que representa un 45.5% dentro de los delitos registrados

Ciudad Panamá/Ante la reciente ola de violencia que sacude la ciudad de Panamá, el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue cuestionado sobre la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por su administración. El mandatario reconoció que el enfoque se ajusta constantemente, señalando que “la estrategia cambia todos los días” debido a la evolución en las modalidades delictivas.

Durante su intervención, el mandatario cedió la palabra al subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, quien admitió la gravedad del escenario actual, aunque aseguró que las cifras reflejan una leve mejoría. Según explicó, los homicidios han disminuido en un 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Castro indicó además que se han intensificado los operativos en conjunto con el Ministerio Público, con el objetivo de ubicar y judicializar a los responsables de los hechos violentos. También destacó que una proporción significativa de las víctimas estaría vinculada a actividades ilícitas, lo que orienta los esfuerzos hacia el desmantelamiento de estructuras criminales organizadas.

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De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), hasta febrero de 2026 se registran 77 homicidios a nivel nacional, lo que representa el 45.5% de los delitos reportados. La provincia de Panamá encabeza la estadística con un 35% de los casos. En el mismo periodo de 2025, la cifra alcanzaba los 98 homicidios, lo que evidencia una disminución, aunque insuficiente para disipar la preocupación ciudadana.

No obstante, el análisis aún no es concluyente. A estas cifras deberán sumarse los datos correspondientes a marzo y lo que va de abril de 2026, meses que ya muestran señales de un posible repunte en la violencia, lo que podría alterar significativamente la tendencia actual.

En sectores como Río Abajo, Santa Ana, Calidonia, Pedregal y Cerro Viento se registra un incremento preocupante de la violencia urbana. Hay ataques armados a plena luz del día, homicidios en zonas residenciales y hechos que incluso han afectado al transporte público. Esto deja víctimas civiles y eleva la sensación de inseguridad.

En medio de este contraste entre cifras y realidad percibida, crece el temor de que la violencia continúe escalando. La principal preocupación ya no se limita a los enfrentamientos entre grupos delictivos, sino al riesgo creciente de que ciudadanos inocentes queden atrapados, de forma aleatoria, en la línea de fuego.