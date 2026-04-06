Familia en Chiriquí pide ayuda para vivienda y tratamientos de niña de 9 años que quedó parapléjica

La situación ha generado desesperación en la familia. Milagros asistía a la escuela y este año estaría cursando el cuarto grado, pero su condición ha cambiado por completo su rutina.

Chiriquí/La vida de Milagros Peña, una niña de nueve años, cambió de forma repentina tras un accidente que la dejó parapléjica. Hoy, su familia enfrenta una realidad marcada por la urgencia: conseguir una vivienda adecuada y cubrir los gastos de los tratamientos que requiere.

Sus familiares han hecho un llamado a la comunidad, al Gobierno y a las empresas para recibir apoyo solidario que les permita acondicionar un hogar donde la menor pueda estar en condiciones dignas, así como costear su atención médica.

Según relató su madre, el accidente ocurrió mientras la niña jugaba. “Jugando, la niña se cayó y se dio un golpe en la cabeza que le causó una fractura en el cerebro”, contó, al tiempo que explicó que actualmente viven en una casa alquilada y necesitan un espacio adecuado para su recuperación.

La situación ha generado desesperación en la familia. Milagros asistía a la escuela y este año estaría cursando el cuarto grado, pero su condición ha cambiado por completo su rutina.

Hoy, sus necesidades son constantes: requiere pañales, leche y traslados hasta la ciudad de David para recibir terapias. La situación también ha movilizado a vecinos. Carmen Bejerano hizo un llamado a la solidaridad de los panameños, solicitando apoyo con materiales de construcción y medicamentos.

“Es un angelito que necesita una oportunidad, necesita que la ayuden, un hogar estable, un trabajo a sus padres para que puedan resolver todas las necesidades de la niña”, expresó.

Por su parte, Olmedo Jurado aclaró que lo ocurrido no fue producto de descuido, sino un hecho inesperado. “No fue un descuido, fue un accidente que se produjo de la nada. No tenemos los recursos para ella, pero pedimos a las autoridades y a quien pueda ayudar”, manifestó.

Mientras tanto, la familia de Milagros mantiene la esperanza de encontrar apoyo que les permita mejorar sus condiciones y garantizar la atención que la menor necesita.

Con información de Demetrio Ábrego.