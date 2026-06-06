Ifarhu anuncia pago de prima de antigüedad para excolaboradores de 2023

Más $39 mil serán desembolsados en pago de prima de antigüedad.

Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que realizará el pago de prima de antigüedad a 50 exfuncionarios que culminaron funciones durante el año 2023, como parte del cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes con antiguos funcionarios de la institución.

Para este desembolso, el Ifarhu ha destinado un total de $39,214.61, monto que será distribuido entre los beneficiarios incluidos en el listado oficial.

La entidad anunció que los excolaboradores podrán retirar el pago presentando una copia de su cédula de identidad personal vigente. En el caso de quienes laboraron en provincias o comarcas, deberán acudir a la sede regional correspondiente para completar el trámite.

El listado de las personas beneficiadas se encuentra disponible en el sitio web y en las redes sociales oficiales del Ifarhu, donde los interesados pueden verificar si forman parte de esta jornada de pago.

Además, la institución recordó a los excolaboradores que mantienen pagos pendientes de prima de antigüedad correspondientes al período comprendido entre 2014 y 2022 que pueden acercarse a realizar el retiro de los fondos que aún permanecen disponibles.

Para consultas o información adicional, el Ifarhu habilitó las líneas telefónicas 502-4504, 502-4505, 502-4506 y 502-4518.