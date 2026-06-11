Ifarhu solicita entrega de boletín a estudiantes con discapacidad con becas vigentes y preseleccionados 2026

La medida aplica para estudiantes de primaria, premedia y media que entregaron su documentación durante los meses de abril y mayo.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a los estudiantes con becas vigentes y a los preseleccionados del Concurso General de Becas y Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 que deberán presentar el boletín correspondiente al primer trimestre del año lectivo 2026.

La medida aplica para estudiantes de primaria, premedia y media que entregaron su documentación durante los meses de abril y mayo.

🔗Puedes leer: Becas Ifarhu: Promedios bajos, entre las irregularidades detectadas en recepción de documentos

Además, el Ifarhu indicó que aquellos estudiantes con becas vigentes que no entregaron en la fecha establecida en enero de 2026 los documentos correspondientes al boletín final 2025 y matrícula 2026, tendrán la oportunidad de presentarlos dentro de este nuevo periodo.

La entrega de documentos se realizará desde el lunes 15 de junio hasta el miércoles 15 de julio de 2026, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede del Ifarhu correspondiente.

La institución recordó que la no presentación de estos documentos será considerada causal de cancelación del beneficio otorgado.