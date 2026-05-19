Becas Ifarhu: Promedios bajos, entre las irregularidades detectadas en recepción de documentos

El trámite, que inició oficialmente el lunes, ha generado largas filas desde la madrugada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de este martes, cientos de padres de familia acudieron al Centro de Combate Irving Saladino para entregar la documentación de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 en la región de Panamá Centro.

El trámite, que inició oficialmente el lunes, ha generado largas filas desde la madrugada. Algunos acudientes llegaron incluso antes de las 6:00 a.m. para asegurar un lugar y agilizar el proceso de entrega de documentos.

Personal del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se mantiene recibiendo y verificando los expedientes de los estudiantes que aspiran a obtener el beneficio educativo.

Según explicaron autoridades de la entidad, el proceso se desarrolla en varias etapas. Primero, los funcionarios revisan que los padres presenten todos los requisitos solicitados; posteriormente, se entrega el expediente y luego los documentos pasan a una segunda mesa de validación y recepción formal.

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Las autoridades informaron que cuentan con 24 mesas habilitadas para agilizar la atención, debido a la alta demanda registrada durante los primeros días de jornada. De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 1,500 personas están asistiendo diariamente al centro para completar el trámite, mientras que se espera que más de 15 mil padres de familia acudan durante la semana y hasta el próximo sábado.

Aunque muchos asistentes destacaron que el proceso avanza de manera fluida y relativamente rápida, las autoridades señalaron que se han detectado algunas irregularidades frecuentes entre los expedientes entregados.

Entre los principales inconvenientes figuran estudiantes que no cumplen con el promedio mínimo requerido de 4.5, así como documentos vencidos, especialmente cédulas de identidad tanto de estudiantes como de acudientes. Ante estas situaciones, algunos padres han tenido que retirar y corregir la documentación antes de volver a presentarla.

El Ifarhu reiteró el llamado a los acudientes para verificar previamente todos los requisitos y evitar retrasos durante el proceso de recepción de expedientes.

Con información de Hellen Concepción