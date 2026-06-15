Detención provisional para hombre investigado por robo agravado contra ciudadano estadounidense en San Miguelito

Ordenan detención provisional a un ciudadano investigado por los delitos de robo agravado y lesiones personales, en perjuicio de un ciudadano norteamericano.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de un ciudadano investigado por los delitos de robo agravado y lesiones personales, en perjuicio de un ciudadano norteamericano.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a.m., en una vereda ubicada en el sector de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, donde el imputado, presuntamente acompañado de otro sujeto y portando un arma de fuego, habría intentado despojar a la víctima de sus pertenencias y de $400.00 en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, durante el intento de robo se habría utilizado violencia e intimidación. Al tratar de defenderse, la víctima resultó herida en distintas partes de su cuerpo, por lo que recibió una incapacidad médico-legal de 45 días.

🔗Puedes leer: Fiscalía pide ayuda para ubicar a Joshua Hurtado, evadido del Centro Penitenciario La Joyita

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el Ministerio Público sustentó la necesidad de aplicar la medida cautelar más severa, argumentando la existencia de riesgos procesales, entre ellos el posible peligro para la víctima, la afectación de elementos de prueba y la gravedad de los delitos investigados.

El proceso continuará mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer la responsabilidad del imputado en los hechos.