EN VIVO Mundial 2026| Arabia Saudita vs Uruguay: partido del Grupo H por TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM

Estados Unidos/La selección de Arabia Saudita saltará a la cancha del estadio de Miami para medirse ante la siempre competitiva Uruguay, en un duelo donde los tres puntos son vitales para marcar el rumbo en el Grupo H del Mundial 2026.

Tras el empate, 0-0, entre España y Cabo Verde, saudíes y uruguayos están ante la oportunidad de ganar y colocarse en el primer lugar de esa agrupación.

Los Halcones Verdes: Orden, bloque bajo y transiciones rápidas

Arabia Saudita llega a esta cita con la etiqueta de ser un equipo incómodo, capaz de plantarle cara a las potencias basándose en una disciplina táctica impecable. El conjunto asiático suele estructurarse en un bloque medio-bajo muy compacto para cerrar líneas de pase interiores y forzar el error rival. Su principal argumento ofensivo radica en la velocidad por las bandas y las transiciones directas, buscando explotar los espacios que deje la zaga charrúa al adelantarse.

La Celeste: Intensidad, presión alta y jerarquía

Por su parte, Uruguay salta al terreno de juego con la obligación histórica y futbolística de proponer el partido. Bajo la identidad que los caracteriza, los sudamericanos apostarán por una presión asfixiante en la salida del rival, buscando recuperar el balón en campo contrario para castigar de inmediato. La clave para la Celeste estará en la dinámica de su mediocampo para romper el cerrojo árabe y en la contundencia de sus atacantes dentro del área.

Claves del Partido

La paciencia charrúa: Uruguay deberá mover el balón con velocidad y precisión de un lado a otro. Caer en la desesperación o abusar del pelotazo frontal facilitará la tarea defensiva de los Halcones Verdes.

El balón parado: En partidos tan cerrados, la estrategia y las jugadas de táctica fija (tiros de esquina y tiros libres) pueden romper el cero. Ambos equipos cuentan con buen juego aéreo.

Vigilancia defensiva: Mientras Uruguay ataque, sus defensores no pueden perder la concentración. Un solo contragolpe saudí mal defendido podría costar el partido.

Este enfrentamiento promete ser un ajedrez táctico: la resistencia y velocidad de Arabia Saudita frente al ritmo, el físico y la jerarquía de una selección de Uruguay que quiere pisar fuerte desde el debut.