Lexus Panamá presenta el nuevo Lexus RZ, su primer SUV 100% eléctrico en el país

El nuevo Lexus RZ llega al mercado panameño como una propuesta que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y alto desempeño, manteniendo el ADN de confort, exclusividad y refinamiento que caracteriza a la marca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lexus Panamá marca un nuevo capítulo en la experiencia de conducción premium con la llegada del nuevo Lexus RZ, el primer SUV 100% eléctrico de la marca en el país. Presentado oficialmente en su sede de Santa María Business District, este modelo representa la evolución natural de una filosofía que Lexus ha perfeccionado durante más de 25 años.

El nuevo Lexus RZ llega al mercado panameño como una propuesta que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y alto desempeño, manteniendo el ADN de confort, exclusividad y refinamiento que caracteriza a la marca.

La llegada del Lexus RZ es el resultado de más de dos décadas de experiencia en electrificación. Desde que Lexus se convirtió en pionero en la electrificación de vehículos de lujo, ha desarrollado y perfeccionado distintas tecnologías bajo su visión Multipathway, una estrategia que reconoce que no existe un único camino hacia la movilidad del futuro, sino diferentes soluciones capaces de responder a las necesidades y estilos de vida de cada conductor.

Este enfoque ha dado lugar a una gama de tecnologías híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, siempre con un mismo objetivo: ofrecer una experiencia de conducción extraordinaria sin comprometer el lujo, el desempeño ni la confiabilidad que distinguen a Lexus.

El nuevo RZ representa la máxima expresión de esta evolución, integrando un avanzado sistema de propulsión totalmente eléctrico desarrollado para ofrecer una conducción silenciosa, dinámica y refinada. Diseñado bajo una visión de movilidad más eficiente y responsable, este SUV combina potencia, estabilidad y control para elevar la experiencia al volante, respondiendo a las nuevas tendencias del mercado automotriz con una propuesta tan emocionante como intuitiva.

Lujo, confort y diseño sofisticado

El interior del Lexus RZ refleja la filosofía de la marca de crear espacios que conectan tecnología, funcionalidad y bienestar. La cabina combina materiales premium, un diseño moderno y minimalista, asientos tapizados con acabados refinados que elevan la sensación de confort y exclusividad, y el innovador asistente de voz inteligente Hey Lexus, diseñado para ofrecer una experiencia de interacción natural y conectada.

Lexus ha puesto especial énfasis en el confort de los ocupantes, la insonorización de la cabina y la facilidad de conducción, creando un ambiente sofisticado y envolvente en cada recorrido.

Entre sus elementos más distintivos destacan el techo panorámico con tecnología Dimming, que ajusta instantáneamente la transparencia del cristal para optimizar el confort a bordo, y la iluminación ambiental Dynamic Shadowy, que envuelve la cabina en una atmósfera sofisticada y exclusiva.

El SUV también incorpora cargador inalámbrico para dispositivos móviles y un monitor de vista panorámica que facilita las maniobras de estacionamiento al ofrecer una visión aérea del entorno del vehículo.

Seguridad de última generación

En materia de seguridad, el Lexus RZ incorpora ocho airbags y un avanzado sistema de asistencia a la conducción que combina radar de ondas milimétricas y cámara monocular para detectar vehículos, peatones, ciclistas y motociclistas en la trayectoria del automóvil.

Asimismo, cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros capaces de identificar obstáculos cercanos y personas ubicadas detrás del vehículo, contribuyendo a una conducción más segura durante las maniobras de baja velocidad.

Con la llegada del Lexus RZ, Lexus Panamá reafirma una visión que ha guiado a la marca durante más de 25 años: la electrificación y el lujo nunca han sido caminos separados, sino parte de una misma búsqueda por ofrecer experiencias extraordinarias. Hoy, esa visión llega a Panamá en su expresión más avanzada.

El nuevo Lexus RZ ya se encuentra disponible en Lexus Panamá, ubicado en Santa María Business District.