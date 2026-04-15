Alta demanda en agroferia de Dolega ante temor por alza en el precio del arroz

El arroz, uno de los productos más demandados, generó especial interés entre los compradores, quienes temen que continúe subiendo de precio.

Dolega, Chiriquí/Una gran afluencia de personas se registró en una agroferia realizada en el distrito de Dolega, donde decenas de ciudadanos acudieron en busca de productos a bajo costo, especialmente arroz, ante el temor de un posible aumento en su precio en los próximos meses.

Durante la jornada, compradores manifestaron su preocupación por el encarecimiento de este alimento básico, lo que ha impulsado una mayor participación en este tipo de ferias.

“Ha aumentado bastante la cantidad de personas porque la gente necesita y aquí consigue más barato”, comentó uno de los asistentes. Otros ciudadanos coincidieron en que la situación económica los obliga a buscar alternativas más accesibles. “No hay dinero, el trabajo ha bajado y todo está más caro”, expresó otro consumidor.

El arroz, uno de los productos más demandados, generó especial interés entre los compradores, quienes temen que continúe subiendo de precio. “Claro que sí preocupa, porque cada día va subiendo más”, afirmó otro asistente.

Por su parte, una consumidora aseguró que este tipo de iniciativas representan un alivio para los hogares con menos recursos. “Yo aprovecho porque no tengo mucho, busco lo más barato”, indicó.

Ante este panorama, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que continúen organizando agroferias no solo en Dolega, sino en otros corregimientos de la provincia de Chiriquí, como una medida para enfrentar el alto costo de los alimentos.

Con información de Demetrio Ábrego