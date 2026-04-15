Tragedia en Calzada Larga: Hombre asfixia a una mujer frente a sus hijos; boleta de protección no funcionó

Comentó que la mujer fue víctima de violencia durante varios años hasta que logró la medida de protección y el hombre fue desalojado de la vivienda.

Un nuevo femicidio se registró la madrugada de este miércoles 15 de abril en el sector de Calzada Larga, en el corregimiento de Caimitillo.

De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta el lugar de residencia de su expareja y acabó con su vida por asfixia. Tras el hecho, el sospechoso se entregó a la Policía Nacional.

El crimen ocurrió en humilde vivienda de la víctima, una mujer de 39 años que vivía con sus dos hijos, que ya contaba con una boleta de alejamiento contra su victimario.

Juan Carlos Castro, cuñado de la víctima, relató que la mujer vivía con el constante miedo de que el hombre volviera y le hiciera daño.

"Siempre estaba con la incertidumbre y el miedo de que fuera atacada. (...) y bueno, hasta que pasó lo que estamos viendo", lamentó.

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Castro señaló que el hombre habría ingresado por la parte trasera y violentado las puertas de la vivienda para cometer el atroz acto, ya que nadie lo vio.

Comentó que la mujer fue víctima de violencia durante varios años hasta que logró la medida de protección y el hombre fue desalojado de la vivienda.

El cuñado de la víctima detalló que la mujer había regresado a su vivienda hace un mes y que se le estaba terminando de cercar su vivienda para evitar que su expareja ingresara a su vivienda fácilmente.

"El joven era una persona violenta, tuvo varios problemas con los vecinos", detalló.

Los familiares indicaron que la joven fue muchas veces a la Fiscalía para pedir ayuda ante la situación que vivía con su expareja, sin embargo, las medidas adoptadas por esta instancia no fueron suficientes.

Información en desarrollo por Hellen Concepción...