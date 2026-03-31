Hallazgo de cadáver vinculado a femicidio y ataque armado contra estudiante generan alarma en Colón

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 51 años fue hallado a orillas de la playa en Palmas Bellas, Costa Abajo de Colón, en medio de la reciente ola de homicidios que ha afectado a la provincia en los últimos días.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido era buscado por su presunta vinculación con un caso de femicidio ocurrido el fin de semana.

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El hallazgo lo realizaron niños que jugaban en el área. Tras la alerta, la Policía Nacional acudió al sitio e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Mientras que un estudiante de octavo grado del Centro Educativo Cristóbal Colón fue interceptado por varios tiradores que le propinaron múltiples disparos. El joven fue auxiliado por un compañero y trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde su condición es reservada.

Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, y el Ministerio Público para iniciar las investigaciones que ayuden a esclarecer el hecho.

Los residentes del lugar piden mayor seguridad a las autoridades.

Información de Néstor Delgado