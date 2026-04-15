Subsidio al transporte incluye tope por modalidad y monitoreo en plataforma de la AIG

Desde las 6:00 a.m., cuando se habilitó el sistema, más de 600 transportistas ya habían realizado la compra.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes 15 de abril inició la venta de combustible con el subsidio aplicado al sector transporte.

En esta primera etapa, el subsidio otorgado por el gobierno está dirigido a taxis, buses y transporte colegial, con precios establecidos de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, mientras se avanzan las gestiones para habilitar el subsidio para el transporte de carga y pesca artesanal.

Al respecto, Nicolás Brea, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), recalcó que con esta medida se busca que el alza del combustible no se traduzca en un aumento de precios y pasajes al usuario. A la fecha, hay más de 21 mil transportistas inscritos y se espera que la cifra aumente en los próximos días.

Brea recordó que el subsidio tiene un tope de consumo de acuerdo a la modalidad y por tipo de servicio, el cual se reflejará en la plataforma una vez el conductor haga uso del subsidio.

“El transportista sabe cuánto usó y cuánto le queda, le va diciendo el saldo, lo que ha usado y cuánto le queda”, explicó.

Indicó que la plataforma cuenta con una calculadora que brinda opciones al transportista de acuerdo a su intención, si es llenar el tanque o recargar 100.00 dólares; una vez lo indique, la calculadora le indicará cuánto es el subsidio y a partir de eso podrá tomar la mejor opción.

“Cuando llega a la estación, hay una verificación, tanto tecnológica como humana. Eso permite determinar con exactitud qué es el vehículo que está autorizado para recibir el subsidio”, subrayó.

Detalló que desde las 6:00 a.m., cuando se habilitó el sistema, más de 600 transportistas ya habían realizado la compra.

“Es una ayuda, un paliativo, para que la operación de transporte no le sea perdida. Lo que quería el gobierno nacional era evitar el alza del pasaje”, remarcó.

De acuerdo con el titular de la ATTT, los requisitos indispensables que se exigen para aplicar al subsidio son el paz y salvo con la institución y contar con la placa vehicular actualizada. Solo en las últimas 48 horas se han vendido alrededor de 400 placas de transportistas.

Brea reconoció que el combustible es el mayor costo de las operaciones del sector, por lo que instó a los transportistas a hacer buen uso del sistema.

También detalló que ante este panorama al que se enfrentan los transportistas, la institución trabaja en mecanismos para dar mayor formalidad a través de contratos de concesiones para que baje el financiamiento.

Sobre el pago a los proveedores de combustible, explicó que las petroleras enviarán directo los datos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin ningún tipo de intermediarios.

La resolución que rige la medida establece que el servicio de subsidio funcionará por un periodo de 10 meses.

Modernización de transporte

Por otro lado, el titular de la ATTT se refirió a la situación con los diablos verdes, los cuales muchas veces incumplen normas de circulación. En ese sentido, señaló que los conductores de este servicio deben cambiar la mentalidad e incluirse en el proceso de modernización.

“Si quieren mantenerse en el sistema, tienen que modernizarse, y tienen que tomar conciencia”, enfatizó, al tiempo que destacó el trabajo que hace la institución por llevar educación vial a todos los actores del sistema.