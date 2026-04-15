Ordenan la detención provisional para alias 'Yamir' y alias 'Chema' por muerte de sargento en El Chorrillo

Estas dos personas fueron llevados ante el Juzgado de Garantías en Plaza Ágora cerca de las 9:05 a.m., para participar en la audiencia en la que se establecieron sus vinculaciones con el crimen en investigación, luego de ser imputados por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

Panamá/La audiencia de garantías por el homicidio del sargento segundo Alvis Espinoza culminó con la orden de detención provisional para dos personas, presuntos responsables del crimen, mientras la defensa anunció la presentación de un recurso de apelación, que será atendida el 24 de abril a las 2:00 p.m.

Los implicados, conocidos como alias Yamir y alias Chema, fueron llevados al Juzgado de Garantías en Plaza Ágora cerca de las 9:05 a.m., en la que se estableció la vinculación de ambos con los hechos ocurridos en el corregimiento de El Chorrillo.

El caso se remonta a un operativo en el que el sargento Espinoza resultó mortalmente herido por impactos de arma de fuego en el pecho, mientras se encontraba en servicio regular. De acuerdo con la información oficial, fue trasladado al hospital Santo Tomás, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Tras el hecho, la Policía Nacional desplegó operativos que derivaron en la captura de estos dos hombres, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Con información de Heady Morán