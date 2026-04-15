Antai investiga opacidad en 10 municipios que no presentaron reportes del uso de fondos públicos

Ante este escenario, la Antai dejó claro que “la transparencia no es opcional”, es un deber legal y un compromiso ético con la ciudadanía.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos diez municipios del país enfrentan investigaciones de oficio tras registrar cero cumplimiento en la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa, según informó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

La situación evidencia una falta grave e incumple la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que regula la transparencia en la gestión pública y el derecho ciudadano a estar informado y el deber de garantizar el acceso a la información.

Esta disposición fue reiterada por la Antai en múltiples ocasiones, ya que está relacionada con la gestión y el buen uso de los fondos públicos.

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“Un buen gobierno se fundamenta en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al derecho de cada ciudadano de conocer cómo se administran los recursos del Estado”, subrayó la institución.

Las investigaciones determinarán el objetivo de las responsabilidades y garantizarán el cumplimiento de las normas vigentes.

Ante este escenario, la Antai dejó claro que “la transparencia no es opcional”, es un deber legal y un compromiso ético con la ciudadanía.

Subrayaron que la rendición de cuentas fortalece la confianza en las instituciones y consolida la democracia.

Aunque no se detalló cuáles son los municipios que están bajo la lupa, la institución instó a los ciudadanos a exigir su derecho de acceso a la información.

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