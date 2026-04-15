Aprueban crédito adicional de más de $12 millones para construir 50 puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

Con la construcción de estos puentes se busca atender a una problemática histórica que ha cobrado la vida de decenas de estudiantes en estas zonas remotas.

En la sesión del Consejo de Gabinete de este martes 14 de abril fue aprobada la resolución N.33-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), hasta por la suma de $12,062,501.00.

Este crédito adicional tiene como propósito incorporar recursos adicionales al presupuesto de inversión del MOP, para ejecutar la segunda fase del Proyecto de Construcción de Zarzos, cuya fuente de financiamiento proviene de saldo de capital depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) por la cantidad de $29,952,488.83.

De este total, especifica la resolución, el pasado 3 de marzo se aprobó un primer crédito para la primera fase del proyecto por un monto de $17,889,987.00, quedando un remanente de $12,062,501.00.

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La segunda etapa de la construcción de 50 zarzos contempla las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

Con la construcción de estos puentes se busca atender a una problemática histórica que ha cobrado la vida de decenas de estudiantes en estas zonas remotas.

Se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la resolución de gabinete para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

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