Chucará, la comunidad más afectada por las inundaciones en la comarca Ngäbe Buglé

Veraguas./La comunidad de Chucará, en el distrito de Santa Catalina, dentro de la comarca Ngäbe Buglé, se convirtió en la comunidad más golpeada por las recientes inundaciones registradas al norte del país.

Las crecidas provocaron daños en viviendas y dejaron a familias sin enseres, artículos del hogar, útiles escolares y uniformes de los niños. También resultaron afectados los acueductos rurales y la producción agrícola, lo que agrava la situación de los residentes que dependen de estas actividades.

Los testimonios de quienes vivieron el evento reflejan la magnitud del impacto. José Virola, residente de la comunidad, relató que las pérdidas alcanzaron incluso los medios de transporte como botes y lanchas, además de animales como perros, cerdos, gallinas y pavos.

Explicó que muchas familias intentaron movilizar a los animales para salvarlos, pero la rapidez con la que creció el agua impidió actuar a tiempo, lo que provocó la pérdida de varios de ellos.

También se reportaron afectaciones en bienes esenciales como ropa y utensilios. Niños de la comunidad perdieron sus uniformes y útiles escolares debido a que las familias no lograron resguardar sus pertenencias cuando el río se desbordó.

Por su parte, Arturo González, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil, indicó que se mantienen realizando evaluaciones en conjunto con personal del Servicio Nacional Aeronaval, miembros de la comunidad y representantes locales. Señaló que se han identificado diversas situaciones, entre ellas la entrada de agua en el centro de salud, así como viviendas afectadas o colapsadas.

Las autoridades lograron ingresar a la zona por vía aérea en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el Servicio Nacional Aeronaval. Durante estas labores se distribuyeron agua y alimentos a los afectados, aunque se mantienen a la expectativa ante la necesidad de continuar con la asistencia, especialmente con la entrega de útiles escolares y uniformes para los estudiantes.

Con información de Ney Castillo.