Mundial 2026 | Bélgica vs Egipto: Conoce dónde juega Emam Ashour el autor del gol faraón

Panamá/Nadie lo esperaba a él. Todos miraban a Mohamed Salah. Pero fue Emam Ashour quien escribió su nombre en la historia del fútbol africano este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle, con un golazo que dejó sin respuesta a Thibaut Courtois y puso el 1-0 de Egipto sobre Bélgica en el debut de los Faraones en el Mundial 2026.

La jugada se gestó al minuto 19, cuando Ashour recibió el balón por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y, sin dudarlo, ejecutó un disparo de pierna derecha que tomó por sorpresa a toda la defensa rival. La asistencia fue de lujo, nada menos que de Mohamed Salah, quien celebraba además su cumpleaños número 34 con una actuación de ensueño.

El hombre detrás del gol

Emam Ashour nació el 20 de febrero de 1998 en El Senbellawein, Egipto. Con 28 años, el mediocampista de 1,80 metros es hoy una de las piezas más importantes del Al Ahly FC, el club más poderoso del continente africano, con quien firmó contrato en julio de 2023 hasta 2028. Su valor de mercado se estima actualmente en 4 millones de euros.

Su estilo de juego combina una potencia física imponente con gran velocidad en las transiciones y un excepcional golpeo de balón desde media y larga distancia. Precisamente esas características quedaron expuestas en el gol que hoy recorre el mundo.

Su paso por el fútbol europeo con el FC Midtjylland de Dinamarca, donde logró marcar en la Europa League, le otorgó la madurez competitiva necesaria para afrontar la exigencia de una Copa del Mundo.

Una carrera internacional en ascenso

Ashour debutó con la Selección Mayor de Egipto el 15 de noviembre de 2021, bajo las órdenes de Carlos Queiroz, con apenas 23 años. Desde entonces ha acumulado 8 partidos con la camiseta principal de los Faraones, además de haber representado a la Selección Olímpica en 15 ocasiones y a la Sub-23 en 22 partidos, donde comenzó a forjarse como uno de los volantes más prometedores del fútbol árabe.

Ashour superó una dura lesión para llegar en plenitud física a la cita mundialista de Norteamérica, y vaya que la espera valió la pena.

Con un solo disparo, Emam Ashour se convirtió en protagonista del Mundial 2026 y en el símbolo de una generación egipcia que llegó a Estados Unidos, México y Canadá con hambre de hacer historia.