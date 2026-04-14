Productores de arroz alertan aumento de hasta 20 centavos y proponen congelar precios ante alza del combustible

El sector arrocero estima que el precio del arroz podría experimentar incrementos de entre 15 y 20 centavos en el mercado nacional, dependiendo de la evolución de los costos en el campo.

Los costos de producción agrícola en Panamá enfrentan un fuerte incremento impulsado por factores internacionales, lo que podría impactar directamente el precio de los alimentos en el mercado nacional en los próximos meses.

Así lo advirtió Omar Spiegel, presidente del Comité de Productores de Arroz, quien alertó sobre un escenario que ya comienza a afectar al sector y que, de no atenderse, podría trasladarse al consumidor.

El dirigente explicó que la guerra en Medio Oriente ha generado presiones en insumos clave como el combustible, los agroquímicos y los fertilizantes, todos importados en su totalidad por el país.

En particular, destacó el alza en la urea, un fertilizante derivado del gas natural, cuyo precio se ha disparado a nivel internacional.

“De los dos rubros se han disparado drásticamente, en un 100%”, señaló, al detallar que este insumo pasó de costar alrededor de 30 dólares a más de 60 dólares por quintal.

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A esto se suma el impacto del combustible, cuyo aumento ya representa entre 25% y 30% del costo de producción, encareciendo significativamente las labores agrícolas. En conjunto, estos factores han elevado el costo por hectárea de arroz por encima de los 3,000 dólares, cuando anteriormente rondaba los 2,500 dólares, con una tendencia que continúa al alza.

Spiegel advirtió que este incremento no se limitará al sector arrocero, sino que tendrá efectos en toda la cadena agroalimentaria y, eventualmente, en la canasta básica. “Esto va a repercutir en todo el mercado nacional, de todos los productos de la canasta básica", enfatizó.

Ante este panorama, los productores han planteado al Ejecutivo medidas urgentes como la intervención en el precio del combustible y el congelamiento de materias primas clave para fertilizantes, como nitrógeno, fósforo y potasio, a nivel de importadores. Según explicó, esto permitiría frenar la especulación y reducir el impacto en los costos finales.

Aunque el país cuenta actualmente con suficiente abastecimiento de arroz —más de 4.5 millones de quintales, lo que garantiza el consumo hasta octubre—, el dirigente advirtió que el aumento de costos sí afectará progresivamente el precio del producto, especialmente en la próxima cosecha.

“La que va a recibir un gran golpe va a ser la cosecha que arranca en julio”, indicó.

En ese sentido, estimó que el precio del arroz podría experimentar incrementos de entre 15 y 20 centavos en el mercado nacional, dependiendo de la evolución de los costos en el campo.

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El representante del sector también alertó sobre el riesgo de que los productores reduzcan sus áreas de siembra debido a la falta de capacidad financiera para sostener los niveles de producción ante el encarecimiento de insumos. Esto, dijo, podría comprometer la seguridad y soberanía alimentaria del país en un contexto internacional incierto.

“En la medida en que se disparan los costos, el plan financiero no va a alcanzar para el 100% de la producción”, explicó.

Actualmente, el sector arrocero panameño está conformado por unos 1,500 productores, quienes se mantienen a la expectativa de las decisiones que adopte el Gobierno en las próximas semanas, mientras continúan las conversaciones en la cadena agroalimentaria.

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