Productores chiricanos advierten posible aumento en el precio del arroz

Los productores también señalaron que uno de los principales retos que enfrenta el sector es el deterioro de las condiciones climáticas, lo que afecta directamente los niveles de producción.

David, Chiriquí/Productores de arroz en la provincia de Chiriquí advirtieron que el precio de este grano básico podría registrar un incremento de entre 20% y 30% en los próximos meses, debido al alza en los costos de producción, especialmente en combustibles e insumos agrícolas.

Según indicaron, de mantenerse esta tendencia, la libra de arroz podría ubicarse entre 0.80 y 0.85 centavos, lo que impactaría directamente a los consumidores. Ante este escenario, señalaron la necesidad de buscar alternativas conjuntas entre el Estado, los productores y la industria compradora para mitigar el alza.

Los arroceros explicaron que los costos de producción han aumentado de forma sostenida, afectando la rentabilidad del sector y elevando la presión sobre los precios finales del producto.

Las declaraciones se dieron en el marco del Segundo Congreso Nacional de Arroz, que se realizará los días 16 y 17 de abril, donde se abordarán estrategias para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del cultivo en el país.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca compartir prácticas comprobadas que permitan optimizar el desempeño productivo y hacer más rentable la actividad arrocera en Panamá.

Los productores también señalaron que uno de los principales retos que enfrenta el sector es el deterioro de las condiciones climáticas, lo que afecta directamente los niveles de producción.

Pese a la situación, aseguraron que actualmente existe abastecimiento de arroz garantizado hasta el mes de octubre. No obstante, advirtieron que el incremento en los costos de producción podría continuar, repercutiendo tanto en los productores como en el precio final para los consumidores.

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Con información de Demetrio Ábrego