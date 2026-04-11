Comisión de Educación alista presentación de proyecto de reforma educativa en los próximos días

Las autoridades legislativas indicaron que la propuesta busca responder a las demandas sociales, económicas y tecnológicas actuales, en un contexto donde la normativa educativa vigente supera las ocho décadas sin una actualización integral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, anunció que en los próximos días presentará ante el pleno legislativo un proyecto de ley que busca reformar la Ley 47 Orgánica de Educación, una normativa que tiene más de 80 años de vigencia en el país.

El anuncio se dio durante una gira de trabajo realizada por los miembros de esta instancia legislativa en centros educativos de las provincias de Coclé y Veraguas, donde también se desarrollaron conversatorios con docentes, empresarios, clubes cívicos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de recoger insumos para la elaboración de la propuesta.

Bloise explicó que el proyecto se encuentra en su fase final de redacción y que ha sido enriquecido con los aportes ciudadanos recopilados durante las consultas realizadas en distintos puntos del país. Señaló que la iniciativa busca sentar las bases de una ley moderna y actualizada, acorde con las necesidades del sistema educativo panameño.

“Estamos llegando a más puntos del país, cumpliendo un rol importante como Asamblea, que es proponer y construir una hoja de ruta para una política pública educativa moderna”, destacó el diputado.

Durante el recorrido del pasado 10 de abril, la comisión visitó el Instituto Profesional y Técnico (IPT) Jesús Héctor Gallegos, en el distrito de Santa Fe, así como la Escuela Pedro Arrocha Graell y la Escuela La Estrella, en Santiago de Veraguas, donde se constataron necesidades en materia de infraestructura educativa.

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El director del IPT Héctor J. Gallegos, Fidel Delgado, calificó la visita como “histórica e importante” y destacó la necesidad urgente de ampliación y renovación de las instalaciones, ante el crecimiento de la población estudiantil.

El diputado Bloise agregó que las necesidades identificadas en los centros educativos serán presentadas en el periodo de incidencias del pleno legislativo y comunicadas al Ministerio de Educación.

En la gira también participaron los diputados César Santamaría y Melvin Pérez, suplentes de los diputados Osman Gómez y Francisco Brea, respectivamente. El recorrido concluyó con un conversatorio en la ciudad de Santiago de Veraguas.

El tema también está en la agenda del Gobierno

El proceso de reformas a la Ley Orgánica de Educación también forma parte de la agenda del Gobierno. La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha señalado en diversas ocasiones que este es el momento oportuno para impulsar cambios estructurales en el sistema educativo, ante el rezago en la actualización de los planes de estudio.

Las autoridades legislativas reiteraron que la propuesta busca responder a las demandas sociales, económicas y tecnológicas actuales, en un contexto donde la normativa educativa vigente supera las ocho décadas sin una actualización integral.

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