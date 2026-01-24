'No estamos a tono con los tiempos': Ministra Molinar defiende reformas educativas

La titular de Educación recalcó que desde 2014 hasta la fecha el mundo ha cambiado radicalmente , mientras que el sistema educativo panameño se ha mantenido rezagado.

Veraguas/La ministra de Educación, Lucy Molinar, volvió a referirse al proceso de reformas académicas y aseguró que este es el momento justo y necesario para impulsarlas, ante el prolongado atraso en la actualización de los programas de estudio en el país.

Molinar insistió en que existen modificaciones curriculares que llevan hasta 14 años sin ser revisadas, una situación que, a su juicio, ya no es sostenible frente a los cambios acelerados que ha experimentado el mundo en la última década.

No estamos a tono con los tiempos; no podemos vivir con un programa de estudios que hoy lleva mi firma de hace 14 años. Eso no puede ser. Un país que se da ese lujo es un país que no piensa en su gente joven”, expresó la ministra, al subrayar la urgencia de modernizar el sistema educativo.

La titular de Educación recalcó que desde 2014 hasta la fecha el mundo ha cambiado radicalmente, mientras que el sistema educativo panameño se ha mantenido rezagado, lo que hace indispensable un proceso de actualización permanente en beneficio de las nuevas generaciones.

En ese contexto, se espera que durante este año el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, presente una reforma a la Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de adecuarla a las nuevas realidades académicas y sociales del país.

De forma paralela, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional ha iniciado, de manera independiente, una ronda de conferencias con expertos internacionales, enfocadas en conocer las tendencias y actualizaciones educativas, especialmente en la región.

Precisamente, será esta comisión legislativa la encargada de debatir en una primera instancia las reformas que se planteen en materia educativa.