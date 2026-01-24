Fuego en bodega próxima al Volcán Barú pone en alerta a autoridades ambientales y a los bomberos

Según explicó Ernesto Ponce, director regional del Ministerio de Ambiente en la provincia, se trató de un incendio de infraestructura.

Volcán Barú, Chiriquí/Un incendio registrado en una estructura cercana al Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí encendió las alertas y movilizó a los equipos del Ministerio de Ambiente y al Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de evitar que el fuego se extendiera hacia áreas protegidas.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche de ayer, cuando se reportó un incendio en una bodega de madera que almacenaba materiales inflamables. En los alrededores de la estructura también había combustible vegetal, lo que incrementó el riesgo de propagación.

Según explicó Ernesto Ponce, director regional del Ministerio de Ambiente en la provincia, se trató de un incendio de infraestructura y no de un fuego de herbazal. Indicó que el siniestro se originó por descuido, y debido a su cercanía con el límite del parque nacional, se activó de inmediato al personal de guardaparques para verificar si el fuego había ingresado al área protegida.

Guardaparques y bomberos trabajaron de forma conjunta para controlar y extinguir el incendio, evitando daños mayores. Ponce aclaró que, aunque MiAmbiente no tiene la competencia directa para atender incendios de infraestructura fuera del parque, se brindó apoyo debido a que se contaba con las herramientas necesarias y existía el riesgo de afectación ambiental.

“Nosotros tenemos la obligación de atender incendios dentro del parque, pero cuando encontramos situaciones de quema fuera del área protegida, hemos brindado asistencia”, explicó el funcionario, quien destacó la coordinación con los jueces de paz del corregimiento de Tierras Altas.

Añadió que, aunque la colaboración interinstitucional no es perfecta, se han logrado avances importantes en la participación conjunta para enfrentar este tipo de emergencias. Subrayó además la importancia de la educación comunitaria, una labor que se realiza en coordinación con la Alcaldía, para prevenir incendios durante la temporada seca.

Ponce informó que, en este período de verano, se ha contratado a 12 bomberos forestales, quienes anteriormente eran voluntarios. Este personal apoyará en tareas de prevención, construcción de líneas cortafuego y educación ambiental en las comunidades cercanas al parque.

En lo que va del 2026, esta zona protegida ha registrado varias afectaciones, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la prevención y a evitar prácticas que puedan provocar incendios.

Con información de Iván Saldaña.