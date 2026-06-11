Mantienen aviso de vigilancia por altas temperaturas hasta este viernes
Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían cambiar durante el fin de semana. Los especialistas informaron que la onda tropical número 11 de la temporada se aproxima al territorio nacional y podría ingresar a Panamá durante el sábado.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por altas temperaturas, luego de que durante este jueves gran parte de la población percibiera un aumento en la sensación térmica.