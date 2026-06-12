La Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc) hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar las iniciativas que permiten brindar atención y acompañamiento a niños diagnosticados con estas enfermedades y a sus familias.

Actualmente, la organización atiende a más de 600 niños, quienes requieren diferentes servicios durante sus tratamientos. De acuerdo con Fanlyc, el 60 % de los casos de cáncer infantil que manejan corresponden a leucemia, mientras que el segundo grupo más frecuente son los tumores en niños y adolescentes.