Rechazan importación de arroz: productores y molineros aseguran abastecimiento en el país

Durante el encuentro se puso sobre la mesa la posibilidad de importar 2.9 millones de quintales de arroz , que ingresarían entre julio y agosto de este año para cubrir la demanda del segundo semestre. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

Panamá/El arroz, uno de los alimentos más esenciales en la mesa de los panameños, vuelve al centro del debate tras la reciente reunión de la cadena agroalimentaria de este grano, donde participaron productores y representantes del sector molinero.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa la posibilidad de importar 2.9 millones de quintales de arroz, que ingresarían entre julio y agosto de este año para cubrir la demanda del segundo semestre. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

La razón principal: el país cuenta actualmente con un abastecimiento del 100%, según coincidieron tanto productores como molineros.

A pesar de este panorama, los productores manifestaron inquietudes sobre la falta de claridad en las políticas que impactan directamente al sector. Arnulfo Morales, de la Federación de Arroceros, advirtió que aún no se conocen detalles clave para la planificación agrícola.

No se nos ha hecho saber cuál va a ser el mecanismo, cuál es la plataforma que se va a utilizar; ya nosotros los productores de arroz estamos en la preparación de suelo, estamos invirtiendo en el campo y no tenemos todavía esa referencia”, dijo.

Morales agregó que, aunque existe una promesa extraoficial sobre medidas que podrían beneficiar al sector, los productores necesitan definiciones concretas y en el corto plazo.

“Sí tenemos la promesa extraoficial de que se va a dar, pero necesitamos que sea lo más pronto posible”.

Otro de los puntos que preocupa al gremio es el incremento en los costos de producción. Según explicó, el impacto del alza en el combustible ya es evidente.

“El último análisis que se hizo fue por lo menos de un 20% en los costos, específicamente en lo que es combustible”, señaló, añadiendo que aún falta evaluar el comportamiento de los precios en fertilizantes y otros insumos.

Desde el sector industrial, Ivanna Quintero, presidenta de la Asociación de Molineros de Arroz, defendió la propuesta presentada por los molineros, aunque esta no fuera aprobada.

Nuestra propuesta fue de una cifra que consideramos adecuada para lo que iba a requerir Panamá en el momento de empalme, que es a finales, en el periodo de agosto a octubre según los cálculos”, planteó Quintero.

Quintero detalló que la propuesta contemplaba 1.8 millones de quintales, más un mes adicional de reserva estratégica.

Estamos hablando de 1.8 millones de quintales más un mes de seguridad alimentaria, que es la que debería considerar el gobierno siempre mantener en el país para evitar la fluctuación de precios y también por ende concluir en una seguridad alimentaria”, dijo.

Mientras tanto, los productores mantienen su preocupación por la falta de definición sobre el precio tope del combustible, una medida que consideran clave para sostener la producción en medio del aumento de costos.

También señalaron inquietudes por el comportamiento de los precios de los fertilizantes, un insumo fundamental en el ciclo agrícola.

Con información de Yeny Caballero.