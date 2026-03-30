Aumento de insumos impactará el precio del arroz y llegará al consumidor, advierten productores

Los productores de arroz prevén alza de hasta 20% en costos por encarecimiento de insumos.

Ciudad de Panamá/El aumento en los costos de producción del arroz, impulsado por el encarecimiento del combustible y los insumos, terminará trasladándose al consumidor, según advirtió el productor Omar Spiegel, quien participó en la reciente reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

“El costo va a ser transferido de eslabón en eslabón en la cadena hasta llegar al consumidor. Eso es inevitable”.

A pesar de este escenario, el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario indicó la semana pasada que no se prevé un aumento inmediato en el precio del arroz, aunque confirmó que se mantienen en conversaciones con los productores para evaluar la situación.

El encuentro entre autoridades y productores fue, según explicó Spiegel, un primer acercamiento para analizar el impacto del contexto internacional en la producción nacional. “Él lo que pidió es que le diéramos las recomendaciones, cuál era el impacto que iba a tener este conflicto que tenemos a nivel internacional y, en base a ese impacto, ellos iban a analizar las distintas soluciones”.

El productor señaló que el problema responde a factores que van más allá del control local. “El tema no es fácil, es un tema que se escapa a manos de los productores, incluso a manos del gobierno y a manos de todos los panameños”.

Explicó que el conflicto en el Medio Oriente ha alterado el mercado global. “La guerra que se está dando en el Medio Oriente ha distorsionado todo el mercado internacional de insumos y ha disparado el precio del petróleo y, por consecuencia, sus derivados en el combustible, en lubricantes, toda la materia prima que se importa en el país para la producción nacional y gran parte de esta materia prima depende del petróleo”.

A esto se suma la alta dependencia de importaciones. “Todo va a subir de precio. Todo se importa en el país”.

Desde el campo, el impacto ya se siente. “A nosotros los productores, que somos el primer eslabón de la producción, nos golpea de primero, que somos los que estamos en el campo”.

Spiegel explicó que el ciclo agrícola inicia el 1 de abril, aunque las labores preparatorias ya están en marcha, lo que implica consumo de combustible, uso de maquinaria y adquisición de insumos que han registrado aumentos.

Según estimaciones de la cadena agroalimentaria, el impacto en el combustible podría elevar el precio del arroz entre un 10% y un 15%, mientras que fertilizantes y agroquímicos representarían un incremento adicional de entre un 5% y un 10%. “Se va a golpear un 20 por ciento en el costo de producción”.

Ante este panorama, los productores sostendrán una nueva reunión la próxima semana para evaluar posibles medidas.