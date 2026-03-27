Ministro del MIDA descarta alza del arroz pese a presión por costos de producción

La declaración se dio durante una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la que participaron productores de arroz, molineros y representantes de insumos.

Panamá/En medio de la preocupación por el impacto del alza del combustible en la producción agrícola, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, aseguró que en los próximos meses "no se prevé un aumento en el precio del arroz" en el país.

La declaración se dio durante una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la que participaron productores de arroz, molineros y representantes de insumos, quienes analizaron el efecto que el encarecimiento del combustible ya está teniendo en los costos de producción.

De acuerdo con los participantes, el aumento del combustible impacta directamente en labores clave como la preparación de la tierra, justo en el inicio del ciclo de siembra, además de encarecer el uso de equipos agrícolas. A esto se suma el alza en insumos, lo que anticipa que la producción que saldrá a finales de julio tendrá un costo distinto al del año pasado.

Pese a este escenario, el titular del MIDA fue enfático en que, por ahora, no hay condiciones para trasladar ese incremento a los consumidores.

Por los próximos meses me parece que no cabe un aumento en el precio del arroz”, afirmó.

El ministro explicó que la estabilidad en el precio se sustenta en los niveles actuales de inventario. “El inventario ya salió, tengo que reunirme con los directores este fin de semana para ver y cotejar este inventario con el anterior, que me dicen que salió prácticamente igual”, indicó.

En cuanto al abastecimiento, Linares adelantó que el Gobierno evaluará la necesidad de importar arroz una vez se complete el análisis técnico correspondiente.

Posteriormente convocaré a una reunión de cadena y después podremos anunciar si se va a necesitar importar arroz, qué cantidad y cuánto. Por el momento entiendo yo que tenemos arroz suficiente en Panamá”, señaló el ministro.

Las autoridades también indicaron que existe disponibilidad del grano al menos hasta el mes de octubre, lo que contribuye a mantener la estabilidad en el mercado local mientras se monitorean los costos de producción y la evolución del contexto internacional.

El encuentro permitió, además, recoger las inquietudes de los distintos actores del sector, en un contexto marcado por el encarecimiento de insumos y los efectos indirectos de la coyuntura global. “Tenemos que buscar las mejores soluciones, vamos a escuchar las opiniones de todos los sectores para ver cómo afrontamos estos tiempos duros que se nos avecinan por la guerra”, expresó el ministro.

Aunque por ahora se descarta un aumento en el precio del arroz, el tema se mantiene en evaluación dentro de la mesa técnica, ante la presión que enfrentan los productores por el incremento sostenido de los costos.

Con información de Kayra Saldaña.