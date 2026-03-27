Autoridades alertan por uso indebido de la línea 104; llamadas falsas aumentaron un 20%

Ante este panorama, las autoridades indicaron que se evalúan mecanismos para sancionar el uso indebido del sistema, al tiempo que se impulsa una campaña de concienciación para que la población comprenda que se trata de una herramienta clave para la seguridad ciudadana y que su uso debe ser eficiente y oportuno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incremento del 20% en las llamadas falsas a la línea de emergencias 104 ha encendido las alertas de las autoridades, que hacen un llamado a la ciudadanía a utilizar este recurso de manera responsable, sobre todo en el contexto del operativo de Semana Santa.

Según explicó Óscar Bernal, subcomisionado coordinador del Centro de Operaciones Nacionales (CON), cada reporte implica la movilización de agentes y recursos, lo que puede generar un desgaste innecesario y afectar la capacidad de respuesta ante situaciones reales.

Ante este panorama, Bernal indicó que se evalúan mecanismos para sancionar el uso indebido del sistema, al tiempo que se impulsa una campaña de concienciación para que la población comprenda que se trata de una herramienta clave para la seguridad ciudadana y que su uso debe ser eficiente y oportuno.

En paralelo, se estima que más de 100 mil personas acudirán al Casco Antiguo de la ciudad de Panamá durante las actividades religiosas, una cifra similar a la registrada el año pasado. Frente a esta afluencia masiva, la Policía Nacional y otras entidades de seguridad han reforzado sus estrategias de vigilancia y monitoreo para prevenir la comisión de delitos.

Agregó que el Centro de Operaciones Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública y en el marco del Plan Firmeza, ha fortalecido sus capacidades operativas mediante la ampliación del recurso humano y la incorporación de sistemas de videovigilancia que operan las 24 horas, los 365 días del año.

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Para este operativo, se mantiene una estrecha coordinación entre los estamentos de seguridad y emergencia, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier incidente. En el área del Casco Antiguo se han desplegado al menos 22 cámaras que cubren el primer anillo de seguridad, mientras que el monitoreo se extiende a zonas como la Cinta Costera, Calidonia y Curundú, consideradas áreas aledañas de alta movilidad.

Se pudo conocer que también se ha reforzado la vigilancia en calles cercanas al Casco Antiguo, ante incidentes registrados en eventos anteriores, incluyendo situaciones delictivas en sectores de acceso. A través de análisis predictivos e inteligencia, se han identificado puntos críticos y se ha incrementado la presencia policial y tecnológica para anticipar posibles delitos.

El sistema de videovigilancia no solo permite el monitoreo en tiempo real, sino también la detección de conductas sospechosas. Personal especializado trabaja de forma continua para identificar situaciones inusuales, como la presencia de carteristas, y coordinar de inmediato con unidades en campo para su intervención.

Además, el uso de inteligencia artificial ha permitido mejorar los tiempos de respuesta en investigaciones. Según las autoridades, en casos recientes se ha logrado ubicar vehículos vinculados a incidentes en menos de cinco horas, facilitando la acción de los organismos competentes.

Actualmente, el sistema cuenta con más de 3,200 cámaras a nivel nacional, integradas con centros municipales y plataformas tecnológicas que fortalecen la seguridad ciudadana. Las autoridades reiteraron que el objetivo es consolidar un modelo de vigilancia que permita prevenir delitos, salvar vidas y ofrecer respuestas rápidas a la población.