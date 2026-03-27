Viernes de Dolores: Una noche de recogimiento y tradición en el Casco Antiguo

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Viernes de Dolores, que se celebra el viernes previo al Domingo de Ramos, marca en muchas partes del mundo el inicio de la Semana Santa. Esta festividad está dedicada a la Virgen Dolorosa o de los Dolores, conmemorando el sufrimiento de María por la pasión y muerte de Jesucristo.

La jornada suele incluir misas, procesiones y actos de devoción. Las imágenes de la Virgen muestran su rostro afligido, con lágrimas y el corazón traspasado por espadas o puñales, símbolos de su dolor y entrega.

En Latinoamérica, el Viernes de Dolores tiene un profundo valor religioso y cultural, y en Panamá representa el momento de reflexión sobre el papel de María en la historia de la salvación. En el Casco Viejo de Panamá, Patrimonio de la Humanidad, la tradición se mantiene viva con un encuentro solemne entre las imágenes del Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores, este viernes 27 de marzo.

Ricardo Gago, de la Asociación de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, dijo en una entrevista a TVN Noticias que hace 14 años comenzó la idea de rescatar las tradiciones perdidas en el tiempo en el Casco Viejo. Después de analizar la idea de organizar el Viernes de Dolores, se llevó la propuesta al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien la autorizó.

Hace 10 años se realiza el Viernes de Dolores y posteriormente recibieron las autorizaciones para continuar con el resto de la semana.

Por su parte, Roberto Rollón, hermano mayor, resaltó durante una conferencia el miércoles 25 de marzo el crecimiento de esta celebración en la última década.

“Hoy, somos más de 5 mil hermanos que representan a las cofradías; hoy, somos más de 300 mil visitantes que visitan la Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección”, expresó.

Recordó que hace 10 años, cuando iniciaron las procesiones en el Casco Antiguo, apenas participaban un anda construida por un carpintero panameño, seis cargadores y unas 80 personas, recorriendo calles casi vacías.

La actividad religiosa inicia a las 6:00 p.m. con una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Una hora después, a las 7:00 p.m., la Cofradía del Cristo Redentor y Virgen de los Dolores coloca sus imágenes a pie de calle, en medio del ambiente solemne del Casco Viejo. Esta cofradía organiza una procesión penitencial y silenciosa, como homenaje público a Jesús y María, siguiendo la tradición española en su iconografía.

Cristo Redentor

La imagen del Cristo Redentor representa el momento de la crucifixión, con un rostro sereno y compasivo, cabeza ligeramente inclinada y ojos entrecerrados. Su cuerpo delgado y detallado muestra las marcas de la flagelación, con sangre sobre la piel, vestido únicamente con el paño de pureza y clavado en una cruz de madera.

Virgen de los Dolores

Por su parte, la Virgen de los Dolores refleja tristeza profunda, con lágrimas de cristal recorriendo sus mejillas. Viste de negro en señal de luto, con un manto bordado en dorado que incluye motivos religiosos, flores y el escudo de la Orden Mercedaria. Su coronación refuerza su carácter sagrado, mientras sostiene en una mano un pañuelo y en la otra un rosario.

Durante las procesiones, estas imágenes son iluminadas con velas y antorchas, resaltando la solemnidad del recorrido entre los históricos edificios del Casco Antiguo.

El Descendimiento

Otra imagen destacada es El Descendimiento, que representa el instante en que Jesús es bajado de la cruz tras la crucifixión, siguiendo los relatos de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La escena refleja tanto el dolor de Jesús como el amor y la devoción de quienes lo acompañaron hasta su expiración. Junto a Él se encuentran José de Arimatea, Nicodemo, la Virgen María, San Juan Evangelista, María Magdalena y otras mujeres piadosas.

Recorrido de la procesión

La procesión del Viernes de Dolores sigue el siguiente itinerario:

Iglesia Nuestra Señora de la Merced

Iglesia de San José

Ruinas de la Compañía de Jesús

Iglesia Santo Domingo de Guzmán

Iglesia de San Francisco de Asís

Oratorio San Felipe Neri

Plaza Catedral Basílica Santa María La Antigua

Este recorrido permite a los fieles y visitantes revivir la pasión de Cristo y el dolor de María, mientras disfrutan de la riqueza histórica y arquitectónica del Casco Viejo.