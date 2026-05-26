Senan decomisa más de mil bultos de presunta cocaína flotando en aguas de Punta Burica

En lo que va del año 2026, las diferentes operaciones desarrolladas en el país han permitido el decomiso de 33 toneladas de sustancias ilícitas.

Chiriquí/Un nuevo decomiso de droga fue reportado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante operaciones de vigilancia marítima en el sector de Punta Burica, al sur de la provincia de Chiriquí, en un área cercana a la frontera marítima entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con la información oficial, los agentes ubicaron en altamar cerca de mil 46 bultos de presunta cocaína que se encontraban flotando en el agua. Tras el hallazgo, las autoridades coordinaron con la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público en Chiriquí para iniciar el procedimiento correspondiente.

La sustancia decomisada fue trasladada hasta el puesto de control ubicado en Quebrada de Piedras, en el distrito de Tolé, donde se realizó el conteo de los paquetes y se formalizó la entrega a las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas vinculadas a este caso ni sobre el origen o destino de la droga encontrada en el área marítima.

El Senan señaló que, en lo que va del año 2026, las diferentes operaciones desarrolladas en el país han permitido el decomiso de 33 toneladas de sustancias ilícitas. Según los registros oficiales, estas incautaciones han sido resultado de 48 operativos ejecutados en distintos puntos del territorio nacional.